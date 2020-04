"Cenzura, która zaczęła pojawiać się w ochronie zdrowia, może przynieść katastrofalny skutek"

Przewodniczący kujawsko-pomorskiego Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy dr Bartosz Fiałek przyznał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24, że władze kneblują usta lekarzom informującym na temat nieprawidłowości w placówkach walczących z pandemią COVID-19. - Jeżeli będziecie nas uciszać, obudzimy się w kraju, w którym nie będzie personelu medycznego - ostrzega.

Położna Renata Piżanowska w połowie marca została zwolniona z pracy po swoim wpisie na Facebooku, w którym sygnalizowała brak odpowiednich środków ochrony osobistej w szpitalu, w którym pracowała.

Przewodniczący kujawsko-pomorskiego Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy dr Bartosz Fiałek przyznał w programie "Koronawirus. Raport", że władze rozmaitego szczebla kneblują usta lekarzom.

- Do czasu zwolnienia pani Renaty (Piżanowskiej - red.), do czasu, kiedy Ministerstwo Zdrowia opublikowało ten skandaliczny dokument, otrzymywałem po dwadzieścia-trzydzieści zgłoszeń, które mówiły o tym, czego brakuje, dlaczego praca jest zła, dlaczego praca jest niebezpieczna, dlaczego sobie nie radzimy z tym, co dzieje się na froncie i dlaczego jesteśmy nieprzygotowani - mówi Bartosz Fiałek.

- W momencie, kiedy opublikowano w powszechnych mediach informacje o zwolnieniu pani Renaty, następnie o zwolnieniu pani Marty (Kołnackiej - ratowniczki z Warszawy - red.), a kolejno list pani wiceminister (Józefy) Szczurek-Żelazko, w którym zakneblowała usta konsultantom wojewódzkim: osobom z dorobkiem naukowym, przygotowanym niebywale merytorycznie do wykonywania zawodu, te osoby przestały się do mnie w ogóle zwracać - zwraca uwagę.

Przewodniczący kujawsko-pomorskiego OZZL informuje, że dotarł do dokumentu Agencji Rezerw Materiałowych. - To dokument opatrzony datą 7 lutego tego roku, kiedy już zanotowano pierwsze przypadki zakażenia we Włoszech, czyli bardzo blisko (Polski). Wówczas sprzedano ponad 62 tysiące profesjonalnych masek wielokrotnego użytku - mówi. - Ten dokument jest najlepszą wizytówką rządu, który mówi, że jest przygotowany, a faktycznie zajmował się sprzedażą maseczek, które teraz są potrzebne na gwałt każdemu lekarzowi - dodaje.

Bartosz Fiałek: władze kneblują usta lekarzom TVN24

"Cenzura, która zaczęła pojawiać się w ochronie zdrowia może przynieść katastrofalny skutek"

Bartosz Fiałek odnosząc się do informacji rządu na temat kolejnych dostaw środków ochrony indywidualnej dla lekarzy, dzieli personel medyczny na dwie grupy - pracowników służących w szpitalach zakaźnych przekształconych do walki z koronawirusem i osoby, które pracują we wszystkich innych szpitalach.

- Sytuacja jest lepsza w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, ale nie idealna. A jeżeli chodzi o szpitale podstawowe, to nie muszę szukać daleko: szpital uniwersytecki, największy w regionie, wczoraj na mediach społecznościowych wygłosił prośbę o darowiznę na konto i przekazywanie środków ochrony indywidualnej - informuje.

Bartosz Fiałek o problemach w szpitalach TVN24

Zdaniem przewodniczącego lekarskiego związku zawodowego "cenzura, która zaczęła pojawiać się w ochronie zdrowia, może przynieść katastrofalny skutek". - Ponieważ my nie będziemy wiedzieli, czego tym ludziom na froncie brakuje, że sama w sobie cenzura będzie zdecydowanie gorsza, aniżeli epidemia, która rozwija się w Polsce - uważa.

Bartosz Fiałek apeluje do rządzących, aby osoby, które dostrzegają problemy w działaniu służby zdrowia, miały możliwość informowania o tym. - Dzięki ludziom walczącym na froncie z pandemią możemy dowiedzieć się, gdzie brakuje maseczek, gdzie brakuje innych środków ochrony indywidualnej. Jeżeli będziecie nas uciszać, to obudzimy się w kraju i to naprawdę niedługo, w którym nie będzie personelu medycznego i nie będzie miał kto nas leczyć - mówi do władz.

Źródło: TVN24