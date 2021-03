Pacjenci czekają godzinami w karetkach. Dyrektor szpitala na Narodowym: mamy miejsca

Mamy 550 gotowych łóżek pod tlenem. W momencie, kiedy osiągniemy liczbę około 450 pacjentów, jesteśmy w stanie w ciągu dwóch tygodni zaadaptować resztę, do 1200 łóżek - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor nauk medycznych Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Na uwagę, że wielu pacjentów godzinami czeka na miejsce w szpitalu, lekarz odparł: - Mamy cały czas wolne łóżka i czekamy na wezwania.

Resort zdrowia w niedzielę potwierdzi ł 29 253 nowych przypadków zakażeń . W sobotę poinformowano o 31 757 przypadkach, a w piątek o 35 143, co było najwyższym dobowym wynikiem od początku epidemii. W szpitalach przebywa ponad 29 tysięcy pacjentów z COVID-19. To niemal o 500 więcej niż w sobotę. Pod respiratorami jest 2894 chorych.

"Nie możemy powiedzieć, że w tej chwili brakuje sprzętu"

Doktor Zaczyński, zapytany o to obecną wydolność systemu opieki zdrowotnej, przede wszystkim l liczbę pracowników medycznych, zapewniał, że "cały czas jest bufor bezpieczeństwa". - To jest kwestia tylko i wyłącznie dostępności łóżek, dostępności kadry, zwiększania (liczby - red.) tych łóżek, jeżeli chodzi o potrzeby - dodał. Ocenił, że największym problemem są niedobory kadry medycznej, a nie sprzęt. - Nie możemy powiedzieć, że w tej chwili brakuje sprzętu - powiedział.

"Mamy cały czas wolne łóżka i czekamy na wezwania"

Doktor Zaczyński oświadczył, że kierowany przez niego szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym "jest przygotowany do 1200 łóżek". - Mamy 550 gotowych, pod tlenem. W momencie, kiedy zaczną się wypełniać zasoby, a więc kiedy osiągniemy około 70 procent zapełnienia - to jest około 450 pacjentów - jesteśmy w stanie w ciągu dwóch tygodni zaadaptować resztę, do 1200 łóżek - mówił dalej.