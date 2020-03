Czy oddawanie krwi jest teraz bezpieczne? Czy muchy przenoszą wirusa? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Należy pamiętać, że sterydy systemowe mogą osłabiać naszą odporność. Uważa się natomiast, że sterydy wziewne, które działają miejscowo, albo w ogóle, albo w znikomym stopniu mogą trafiać do układu krążenia i mieć na niego wpływ. Dlatego osoby chorujące na przykład na astmę absolutnie nie powinny odstawiać leków sterydowych, bo może to znacząco pogorszyć przebieg infekcji.

- Nie powinnismy pozwalać alergiom hulać po organizmie, ponieważ odczyn alergiczny powoduje rozpulchnienie błon górnych dróg oddechowych, co ułatwia docieranie tam drobnoustrojów, ułatwia inwazję wirusów, bakterii. Powinniśmy wszelkimi metodami leczyć alergię. Jeżeli stosujemy lekki antyshitamnowe, to nie powinniśmy ich odstawiać.

Wszystkie punkty krwiodawstwa zachowują zasady sanitarne tak, by nie narażać dawców na ryzyko zakażenia, dlatego oddanie krwi w takich warunkach jest bezpieczne. Jeżeli jesteśmy zdrowi, nie powinniśmy się tego obawiać. Koronawirus nie przenosi się drogą krwi, więc nie powinniśmy się bać. Zachęcamy do oddawania krwi, bo ten kto może ratować komuś życie, powinien to robić.

W miarę jak się uczymy choroby, mamy coraz więcej danych. Początkowo dane chińskie mówiły, że w powietrzu może to być 30 minut. Teraz po amerykańskich badaniach wiemy, że może to być nawet do trzech godzin. Są badania, które pokazują, ile wirus żyje na różnych powierzchniach. Na tekturze to 24 godziny, na plastiku i metalu nawet 72, a na miedzi tylko cztery godziny. Mając tę wiedzę możemy uruchomić swoją wyobraźnię i uważać na ewentualne skażenie.