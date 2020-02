Prezydent spotkał się z ministrem Kamińskim. Rozmowa o koronawirusie

We Włoszech w 20 z ponad stu prowincji zanotowano przypadki koronawirusa, łącznie zakażonych jest niemal 300 osób. Trzy kraje sąsiadujące z Włochami - Szwajcaria, Chorwacja i Austria - potwierdziły we wtorek pierwsze przypadki zakażenia wirusem.

Spychalski: Nasze służby działają. Są efekty tych działań

- Prezydent jest w stałym, bieżącym kontakcie zarówno z premierem, ministrem zdrowia, a także ministrem spraw wewnętrznych i administracji - zapewniał wcześniej we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - To są resorty, które odpowiadają za tę sprawę. Te spotkania są cykliczne, one odbywają się co jakiś czas - dodał. Podkreślił, że najważniejsze jest zachowanie pełnego spokoju. - Nasze służby działają i robią to w sposób kompetentny i odpowiedzialny. Są efekty tych działań. Do niedawna były dwa laboratoria, które zajmowały się badaniem, czy chory rzeczywiście ma koronawirusa, a dzisiaj mamy tych laboratoriów już osiem. Jesteśmy w pełni przygotowani - zapewnił Spychalski.