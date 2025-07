Kontrole na granicy polsko-litewskiej. Relacja Mateusza Grzymkowskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Od 7 lipca kontrole prowadzone są w 52 miejscach na granicy polsko-niemieckiej i w 13 miejscach na granicy polsko-litewskiej.

57,8 proc. pytanych pozytywnie ocenia decyzję rządu o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznych, wynika z sondażu Opinia24.

Sondaż pokazuje wyraźne różnice w ocenie decyzji rządu w zależności od preferencji politycznych. Co sądzą o kontrolach wyborcy PiS, co sympatycy KO?

7 lipca na przejściach granicznych z Niemcami i z Litwą przywrócone zostały tymczasowo kontrole graniczne. Polskie służby tłumaczą, że jest to konieczne, aby opanować "nielegalną migrację".

Co Polacy sądzą o przywróceniu kontroli na granicach

W poniedziałek ukazał się nowy sondaż Opinia24 dla RMF FM. Zapytano w nim Polaków, co sądzą na temat przywrócenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Z badania wynika, że 57,8 proc. pytanych pozytywnie ocenia decyzję rządu, w tym 27,5 proc. "zdecydowanie dobrze", a 30,3 proc. "raczej dobrze".

Tylko 10,2 proc. respondentów krytycznie oceniło tę decyzję (4,8 proc. zdecydowanie źle, 5,4 proc. raczej źle). Z kolei 22,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "ani dobrze, ani źle". 9,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Co Polacy sądzą o przywróceniu kontroli na granicach Źródło: Opinia24 dla RMF FM/TVN24

Płeć, wiek, sympatie polityczne a ocena kontroli na granicach

Mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają zdecydowane poparcie dla decyzji rządu (31 proc. wobec 24 proc.). Największe poparcie jest w grupie wiekowej 30-39 lat (35 proc. "zdecydowanie"), a najmniejsze wśród osób powyżej 60. roku życia (24 proc. "zdecydowanie dobrze", 32 proc. "raczej dobrze", 13 proc. nie ma zdania).

Jeśli chodzi o preferencje polityczne, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 40 proc. ocenia tę decyzję zdecydowanie dobrze, a 31 proc. raczej dobrze. Odpowiedź "zdecydowanie źle" wybrało 4 proc., a "raczej źle" - 5 proc. Z kolei 17 proc. odpowiedziało "ani dobrze, ani źle", a 4 proc. nie miało zdania.

W przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej 15 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a 40 proc. "raczej dobrze". Zdecydowanie źle decyzję rządu ocenia 4 proc. pytanych, a 8 proc. raczej źle. 22 proc. jest neutralne, a 12 proc. nie ma zdania.

W przypadku zwolenników Konfederacji dominują pozytywne oceny - 52 proc. ocenia "zdecydowanie" pozytywnie, a 21 proc. "raczej" pozytywnie. 20 proc. wybrało odpowiedź "ani dobrze, ani źle".

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) w dniach 7-9 lipca 2025 roku.

Kontrole na granicach - co trzeba wiedzieć

Kontrole mają obowiązywać przez 30 dni, ale rząd nie wyklucza przedłużenia ograniczeń. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej są prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej - w 13. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że od północy 7 lipca w pełnej gotowości było 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów i 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak wyjaśniał ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej, "samochody będą przejeżdżały, a kontrole będą prowadzone jedynie wyrywkowo, na podstawie także naszej analizy ryzyka. W przypadku zatrzymania pojazdu sprawdzane będą dokumenty kierowcy i pasażerów, także bagażniki pojazdów".

- To, co jest najbardziej istotne dla obywateli, to, aby w momencie przekraczania granicy posiadali dokument uprawniający do jej przekroczenia, czyli dowód osobisty lub paszport. Pamiętajmy, że nie może to być dokument w aplikacji mObywatel - mówił.

OGLĄDAJ: Kampania strachu Zobacz cały materiał