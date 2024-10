"Mocna odpowiedź" Sikorskiego. Kiedy rosyjscy dyplomaci opuszczą Polskę?

Przyzwyczailiśmy się do widoków krwawych, wojny w Ukrainie, gdzie widzimy ofiary w ludziach, w sprzęcie, widzimy agresję. Natomiast toczy się wojna mniej dostrzegalna - mówił w "Faktach po Faktach" wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Odniósł się do decyzji o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu, w związku z informacji o zaangażowaniu Moskwy w próby dywersji w naszym kraju. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński wskazywał, że w obliczu wyborów prezydenckich "z całą pewnością destabilizacja sytuacji w Polsce będzie jednym z naczelnych celów Federacji Rosyjskiej".

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński ( PSL , Trzecia Droga) oraz wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna (Lewica) mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o wycofaniu przez Polskę zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu ". Decyzję taką ogłosił we wtorek szef MSZ Radosław Sikorski i wyjaśniał, że dysponuje informacjami, że za próbami dywersji w Polsce i w krajach sojuszniczych stoi Rosja . Do decyzji polskiego MSZ odniosła się krótko rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji Maria Zacharowa. Określiła ten ruch jako "kolejny wrogi krok" i zapowiedziała "bolesną odpowiedź".

"Pewne granice zostały przekroczone"

Jak mówił Szejna, w MSZ podjęto taką decyzję, "ponieważ pewne granice zostały przekroczone". - Przyzwyczailiśmy się do widoków krwawych, wojny w Ukrainie, gdzie widzimy ofiary w ludziach, w sprzęcie, widzimy tę agresję. Natomiast toczy się wojna mniej dostrzegalna. To jest wojna w cyberprzestrzeni, to są akty sabotażu, dywersji. Zwłaszcza ten, który miał mieć miejsce we Wrocławiu, czyli podpalenie fabryki, która znajduje się blisko jednej z instalacji Orlenu - mówił.