"1981. Rozmowy o stanie wojennym". Nowy program Konrada Piaseckiego

Czy Jerzy Urban żałuje tego, co robił w czasie stanu wojennego? Jak 13 grudnia 1981 r. Barbara Labuda łączyła opiekę nad dzieckiem i konieczność ostrzegania przyjaciół z "Solidarności" przed aresztowaniami? Co w stanie wojennym robiła Wanda Traczyk-Stawska? O to wszystko Konrad Piasecki pyta swoich rozmówców w nowym cyklu "1981. Rozmowy o stanie wojennym", dostępnym od niedzieli tylko w TVN24 GO.

Barbara Labuda, Waldemar Kuczyński, ale i Jerzy Urban. Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki na 40. rocznicę stanu wojennego przygotował serię rozmów z uczestnikami wydarzeń zapoczątkowanych w grudniu 1981 r. Spotyka się z opozycjonistami i członkami ówczesnych władz, często w miejscach, które same w sobie były bohaterami wydarzeń stanu wojennego – we Wrocławiu, Gdańsku czy Warszawie.

Pierwszy dwa odcinki będą miały swoją premierę 12 grudnia po godz. 15 na platformie TVN24 GO. Kolejne publikowane będą co niedzielę.

Konrad Piasecki to dziennikarz radiowy i telewizyjny, historyk. W 2015 r. został laureatem tytułu "Dziennikarza Roku" miesięcznika "Press". Na antenie TVN24 Piasecki prowadzi program "Kawa na ławę", a od poniedziałku do czwartku "Rozmowy Piaseckiego". Co tydzień dziennikarz w TVN24 GO publikuje także swoje autorskie komentarze do bieżących wydarzeń w Polsce – "Perspektywa Piaseckiego".