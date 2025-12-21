Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Buda o "hucpie" Kurskiego. "Szeregowy członek nie może atakować kierownictwa"

Jacek Kurski
Buda: wniosek o usunięcie Kurskiego z PiS z pewnością będzie złożony
Źródło: TVN24
To, co przez ostatnie dni robi Jacek Kurski, to jest hucpa - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł PiS Waldemar Buda. Zapowiedział, że wniosek o jego usunięcie z Prawa i Sprawiedliwości "z pewnością będzie złożony", ale zaznaczył, że nie chce dyskutować o tym publicznie. Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko ocenił, że konflikt w PiS jest "niezwykle poważny, bo to jest spór kierunkowy".

W Prawie i Sprawiedliwości trwa wewnętrzny konflikt między rywalizującymi stronnictwami w partii. Jednym z niedawnych jego przejawów był opublikowany przez byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego obszerny wpis, w którym oskarżył byłego premiera Mateusza Morawieckiego o szkodzenie partii. Kurskiemu odpowiedział następnego dnia Morawiecki, który przypomniał "sztylet Kurskiego wbity w plecy prezesa Kaczyńskiego" po katastrofie smoleńskiej i klęskę w wyborach do PE w 2023 roku.

Europoseł PiS Waldemar Buda napisał w czwartek na X, że "w związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości".

W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia Kurskiego" z partii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia Kurskiego" z partii

Buda: z pewnością wniosek będzie złożony

W niedzielę Buda był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Pytany, ile ma już podpisów pod swoim wnioskiem o usunięcie Kurskiego z PiS, odparł: - To jest procedura wewnętrzna, ona trwa, to się dzieje. I z pewnością taki wniosek będzie złożony.

Dodał jednak, że nie chce mówić o szczegółach. - Z pewnością to, co się wydarzyło, było bardzo złe - ocenił. Na uwagę prowadzącego, że brzmi to trochę jakby wycofywał się z tego wniosku, Buda odpowiedział, że "absolutnie nie".

- O tych sprawach nie chcę dyskutować publicznie, bo to jest sprawa wewnętrzna - stwierdził. Na uwagę, że sam publicznie nagłośnił tę kwestię, eurodeputowany PiS odparł, że "to była inicjatywa wielu parlamentarzystów", którzy kontaktowali się z nim i "tak samo oceniali wystąpienie pana Kurskiego w telewizji".

Buda o "hucpie" Kurskiego

Waldemar Buda przywołał też komentarz Jarosława Kaczyńskiego, który określił wpis Kurskiego jako "niefortunny". - Nie znam ani jednego polityka Prawa i Sprawiedliwości, któremu by się ta hucpa podobała. Nie ma żadnej publicznej wypowiedzi, w której by jakikolwiek parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości powiedział: tak, Jacek Kurski dobrze zrobił - kontynuował europoseł PiS.

Sprecyzował, że hucpą nazywa "wszystko, co (Jacek Kurski - red.) zrobił przez ostatnie dwa, trzy dni podczas tej nagonki medialnej".

- Szeregowy członek nie może atakować kierownictwa. Ja znam takie przypadki z historii, ale to się źle kończyło. W 2011 roku było bardzo podobnie. Atakowanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, w tym wtedy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a na końcu rozbicie Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że taki scenariusz się nie powtórzy - dodał.

"Chodzi o przeszeregowanie"

Pytany, o co właściwie kłócą się członkowie PiS i czy chodzi m.in. o to, że Morawiecki chciałby być premierem, gdyby PiS znowu doszło do władzy, Buda odparł, że "absolutnie personalne rzeczy nie mają nic do tego". - My raczej dyskutujemy o kształcie programowym - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że wkrótce rozpocznie się cykl wyborczy. - Jest półtora roku przed wyborami, za chwilę ruszy regularna kampania w naszych polskich warunkach - zauważył.

Odnosząc się do napięć trwających w PiS-ie stwierdził, że "chodzi o pewnego rodzaju przeszeregowanie, uczynienie Prawa i Sprawiedliwości maszyną, która będzie wygrywała wybory". - 2027 rok będzie taką kropeczką nad i. Dzisiaj się do tego przygotowujemy i są tarcia - przekonywał. Wyraził przy tym nadzieję, że wpłynie to na wyborczą mobilizację w jego partii.

Kobosko: coś ważnego dzieje się w PiS

- Widzimy, że coś ważnego w tej partii się dzieje - mówił drugi z gości "Faktów po Faktach", europoseł Polski 2050 Michał Kobosko.

Jego zdaniem odbywa się to "w szerszym kontekście tego, co się dzieje na polskiej prawicy". Wskazał przy tym na wzrost notowań Konfederacji, a przede wszystkim Grzegorza Brauna.

Jego zdaniem konflikt w PiS jest "niezwykle poważny, bo to jest spór kierunkowy".

- W jaką stronę pójdzie PiS w sytuacji, w której jakby nie patrzeć, władza prezesa Kaczyńskiego jest coraz słabsza? - pytał. - Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażalibyśmy sobie takiej sytuacji, że Jacek Kurski coś pisze, wybucha awantura, liczone są liczby kolacji, przyjęć wigilijnych w PiS-ie. I prezes Kaczyński może tylko tyle powiedzieć, że coś było niefortunne - dodał.

OGLĄDAJ: "Kaczyński zakazał, Morawiecki poszedł". Bunt byłego premiera, poszło o Mentzena
21 2000 kuluary cl-0001

"Kaczyński zakazał, Morawiecki poszedł". Bunt byłego premiera, poszło o Mentzena
NA ŻYWO

21 2000 kuluary cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar BudaJacek KurskiPrawo i SprawiedliwośćPolityka
Czytaj także:
Gęsty smog w stolicy Indii
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta
METEO
imageTitle
Bayern rozgromił rywali i wciąż jest niepokonany
EUROSPORT
Mgła w Kielcach
Lokalnie wciąż mają snuć się mgły
METEO
imageTitle
Weteran skreślony. Skład Polaków na Turniej Czterech Skoczni
EUROSPORT
Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
"Najkrwawszy rok" Arabii Saudyjskiej. "Działa w całkowitej bezkarności"
Świat
imageTitle
Polska rewelacja ma rezerwy. "Jeszcze trochę trzeba poczekać"
EUROSPORT
Święci Mikołajowie i elfy przeprowadzili napad na sklep
Święci Mikołajowie i elfy napadli na sklep. Część łupów zostawili pod choinką
Świat
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady
METEO
imageTitle
Tomasiak do końca bił się o podium w Engelbergu
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona wywozi cenne zwycięstwo. Rywale ułatwili zadanie
EUROSPORT
imageTitle
Nie mógł przestać lecieć. Rekord w Engelbergu pobity
EUROSPORT
Oslo, Norwegia
Nowe zasady dla uchodźców. Krótki wyjazd może kosztować ochronę
Świat
Śnieg, lekki śnieg, święta
Pogoda na święta. Czy w Wigilię i Boże Narodzenie sypnie śniegiem?
METEO
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Reuters: USA ścigają kolejny statek u wybrzeży Wenezueli
Świat
imageTitle
Usunięte zęby, tytanowe płytki. Youtuber przypłacił walkę zdrowiem
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Ponad 1500 ofiar. Mamy wstępne dane policji o wypadkach
Bartosz Żurawicz
Zima w Istebnej (Śląskie)
Mamy astronomiczną zimę. Trwa najkrótszy dzień roku
METEO
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Łazach
Wjechał na pasy, gdy był na nich pieszy. Szokujące nagranie
WARSZAWA
Starship eksplodował
"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska zagrażała samolotom
METEO
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
BIZNES
Samochód wjechał w witrynę sklepową
71-latek wjechał w witrynę sklepową
Trójmiasto
1 godz 1 min
pc
"Ona ma pełną świadomość, że to jest jej największy hit". Kto zarabia najwięcej na świątecznych przebojach?
Pogłos
imageTitle
Tomasiak z życiowym wynikiem w kwalifikacjach
EUROSPORT
Rosyjski statek Adler zakotwiczony na wodach w pobliżu Nyhamnslage w Szwecji (21 grudnia 2025 r.). Jednostka doznała awarii silnika podczas rejsu na północ przez cieśninę Oresund.
Szwedzkie służby na rosyjskim frachtowcu. Podejrzenia handlu bronią
Świat
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść 70 metrów kabla z czeskiej kolei
Opóźnione i odwołane dziesiątki pociągów. Przyczyną kradzież kabla
Świat
imageTitle
Schwarz najlepszy w slalomie gigancie w Alta Badii
EUROSPORT
Atak nożownika w Gdańsku
Atak nożownika w Gdańsku. Świadek: chwilę wcześniej kupił nóż w lombardzie
Trójmiasto
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
BIZNES
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski uruchamia czat zaufania
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica