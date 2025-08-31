Komunikat MSZ. Sikorski ostrzega: ewakuacja nie zawsze możliwa

"Podróżując wbrew wskazówkom ministerstwa spraw zagranicznych narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa" - zaapelował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry!" - dodał.
Ministerstwo spraw zagranicznych stanowczo odradza wszelkich podróży do Rosji. Resort przypomina też o obowiązujących negatywnych rekomendacjach dotyczących podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.
Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących
MSZ nie może zakazać wyjazdu do jakiegokolwiek z państw. Jednak przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi zaleceniami na stronie resortu, gdzie są aktualne ostrzeżenia. Dzielą się one na cztery kategorie:
- Zachowaj zwykłą ostrożność
- Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,
- MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - do podróż koniecznych zaliczają się wyjazdy w celach zawodowych lub pilnych sprawach rodzinnych,
- MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w tym przypadku resort odradza również wyjazdy z kategorii koniecznych. Ministerstwo rekomenduje, aby obywatele przebywający na terytorium państw, objętych ostrzeżeniem, natychmiast je opuścili.
