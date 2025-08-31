Komunikat MSZ. Sikorski ostrzega: ewakuacja nie zawsze możliwa

Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów Źródło: Reuters

"Podróżując wbrew wskazówkom ministerstwa spraw zagranicznych narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa" - zaapelował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry!" - dodał.

Ministerstwo spraw zagranicznych stanowczo odradza wszelkich podróży do Rosji. Resort przypomina też o obowiązujących negatywnych rekomendacjach dotyczących podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.

Podróżując wbrew wskazówkom MSZ narażamy nie tylko siebie ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa.

Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry! https://t.co/yg1GmVCsG5 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 30, 2025 Rozwiń Sikorski o rekomendacjach MSZ dotyczących podróży do wybranych państw Źródło: X

Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących

MSZ nie może zakazać wyjazdu do jakiegokolwiek z państw. Jednak przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi zaleceniami na stronie resortu, gdzie są aktualne ostrzeżenia. Dzielą się one na cztery kategorie:

Zachowaj zwykłą ostrożność

Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - do podróż koniecznych zaliczają się wyjazdy w celach zawodowych lub pilnych sprawach rodzinnych,

MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w tym przypadku resort odradza również wyjazdy z kategorii koniecznych. Ministerstwo rekomenduje, aby obywatele przebywający na terytorium państw, objętych ostrzeżeniem, natychmiast je opuścili.

