Polska

Komunikat MSZ. Sikorski ostrzega: ewakuacja nie zawsze możliwa

Radosław Sikorski
Kamera monitoringu uchwyciła moment ataku na Kijów
Źródło: Reuters
"Narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę" - zaapelował Radosław Sikorski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat dla podróżujących między innymi do Rosji i Ukrainy.

"Podróżując wbrew wskazówkom ministerstwa spraw zagranicznych narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa" - zaapelował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry!" - dodał.

Ministerstwo spraw zagranicznych stanowczo odradza wszelkich podróży do Rosji. Resort przypomina też o obowiązujących negatywnych rekomendacjach dotyczących podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.

Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących

MSZ nie może zakazać wyjazdu do jakiegokolwiek z państw. Jednak przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi zaleceniami na stronie resortu, gdzie są aktualne ostrzeżenia. Dzielą się one na cztery kategorie:

  • Zachowaj zwykłą ostrożność
  • Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,
  • MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - do podróż koniecznych zaliczają się wyjazdy w celach zawodowych lub pilnych sprawach rodzinnych,
  • MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w tym przypadku resort odradza również wyjazdy z kategorii koniecznych. Ministerstwo rekomenduje, aby obywatele przebywający na terytorium państw, objętych ostrzeżeniem, natychmiast je opuścili.
Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski Rosja Ukraina
