Polska

Komunikat ambasady USA w Warszawie. "Działalność tego konta zostaje tymczasowo ograniczona"

Ambasada USA w Warszawie
Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym
Źródło: Reuters
W związku z wprowadzeniem w USA tzw. shutdownu, ambasada amerykańska w Warszawie "tymczasowo ogranicza" działalność w mediach społecznościowych. Komunikat w tej sprawie ukazał się na oficjalnym profilu placówki.

"W związku z przerwą w finansowaniu budżetowym działalność tego konta zostaje tymczasowo ograniczona. Do czasu pełnego wznowienia pracy będziemy publikować jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych" - czytamy na facebookowym profilu ambasady USA w Warszawie.

"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"
Dowiedz się więcej:

"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"

Świat

Shutdown w USA. Komunikat ambasady - co z wizami

W USA wprowadzono tzw. shutdown. Amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu przed wygaśnięciem starego o północy czasu lokalnego. We wtorek wieczorem Senat odrzucił półtoramiesięczne prowizorium budżetowe przegłosowane wcześniej przez republikanów w Izbie Reprezentantów. W związku z tym od 1 października wstrzymane zostaną prace większości agencji i urzędów federalnych.

Jak pisaliśmy, nie jest jasne, jak długo może potrwać shutdown, a Biały Dom wydał instrukcje federalnym agencjom, jak mają pracować w tych warunkach. Według szacunków Kongresowego Biura Budżetowego (CBO) średnio każdego dnia zamknięcia rządu na przymusowym urlopie będzie około 750 tys. pracowników federalnych. Shutdown może też wpłynąć na dostępność i zakres niektórych usług.

Jak zapewnia w swoim komunikacie ambasada USA w Polsce, obecnie planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą - "będą kontynuowane w miarę możliwości". Do czasu "powrotu do normalnego trybu działania", zostaną jednak wstrzymane aktualizacje na koncie ambasady w mediach społecznościowych, "z wyjątkiem pilnych alertów bezpieczeństwa".

Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"
Dowiedz się więcej:

Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"

Autorka/Autor: am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

