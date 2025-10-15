Awantura na komisji. Przegrane głosowanie, przekleństwa i wniosek o "zbadanie" posłów

Śliz: Jaśkowiec i Sterczewski się pomylili Źródło: TVN24

W trakcie środowego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie mieli zajmować się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla komisji finansów publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wniosek opozycji

W trakcie posiedzenia posłowie PiS chcieli zawnioskować o skontaktowanie się z przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Jest to podkomisja komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka Źródło: sejm.gov.pl

Posiedzenie podkomisji miało odbyć się w sprawie ustawy "o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy", która wprowadza amnestię dla obywateli Polski, którzy nie uzyskali formalnej zgody MON na służbę w obcej armii.

Poruszona miała zostać także kwestia poprawki posła PiS Pawła Jabłońskiego, aby amnestią objąć również niszczenie elementów infrastruktury (między innymi gazowej) - pod warunkiem, że czyn ten popełniony został w celu przeciwdziałania skutkom agresji Rosji na Ukrainę, a także w celu osłabienia zdolności wojskowych, wywiadowczych lub gospodarczych agresora.

Wszystko po to, aby nie dopuścić do wydania Niemcom Wołodymyra Ż., który jest podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Obecnie przebywa w polskim areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji, która ma zapaść w piątek.

Posiedzenie podkomisji, która miała zajmować się dokumentem, zostało jednak odwołane bez wyznaczenia nowego terminu. Posłowie chcieli więc, aby przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka Paweł Śliz skontaktował się z Pawłem Suskim, przewodniczącym podkomisji, aby dowiedzieć się, kiedy odbędzie się jej posiedzenie.

Wobec braku zgody Śliza, posłowie PiS zawnioskowali o zamknięcie posiedzenia. Wygrali to głosowanie 15-13, a dwaj posłowie KO - Dominik Jaśkowiec i Franciszek Sterczewski - zagłosowali za wnioskiem posłów PiS.

Głosowanie Jaśkowca i Sterczewskiego: nieporozumienie

Sprawę głosowania w sprawie zamknięcia posiedzenia skomentował Sterczewski. - Było to małe nieporozumienie - powiedział. Tłumaczył, że razem z posłem Jaśkowcem "przybiegli" z innej komisji i byli przekonani, że posłowie głosują nad kwestią budżetu. - Przepraszamy za tę sytuację - dodał.

Sterczewski o głosowaniu: było to nieporozumienie Źródło: TVN24

Przewodniczący Paweł Śliz potwierdził, że posłowie się pomylili i przekazał, że złożyli oświadczenia w tej sprawie. - Nie szukajmy podtekstów w tym zakresie - uprzedził. Na pytanie, czemu nie zarządził reasumpcji, odparł, że jest "formalistą". - Uważam, że zachowałem się bardzo uczciwie - skomentował.

Śliz: Jaśkowiec i Sterczewski się pomylili Źródło: TVN24

Wulgarne słowa

Głosowanie nad zamknięciem posiedzenia w wulgarnych słowach podsumował przewodniczący komisji. - To przez tego pier******go Zimocha, ku**wa - powiedział. Fragment, początkowo dostępny w zapisie transmisji posiedzenia, został z niego później usunięty.

Śliz wulgarnie o Zimochu Źródło: iTV Sejm

Ćwik: wniosek o zbadanie Goska i Jabłońskiego

W trakcie posiedzenia komisji poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik złożył wniosek formalny "w związku z dziwnym zachowaniem posłów Goska i Jabłońskiego, czy jest możliwe sprawdzenie, czy nie są pod wpływem". Posłowie poddali się badaniu po zakończeniu posiedzenia komisji.

Ćwik: wniosek formalny o zbadanie alkomatem Jabłońskiego i Goska Źródło: iTV Sejm

Mariusz Gosek opublikował nagranie z momentu badania i zwrócił się do Ćwika: "Nie ma zgody na to żeby Pan zniesławiał i znieważał bezkarnie parlamentarzystów - mówiąc to w otoczeniu kierownictwa organów wymiaru sprawiedliwości" - napisał.

Wyniki badania alkomatem opublikował także Jabłoński. "Czekamy na przeprosiny. Od tego jak szybko zostaną złożone i na ile szczerze pan SŁAWOMIR ĆWIK wyrazi skruchę za swój uczynek zależy jakie będą dalsze konsekwencje prawne" - napisał (pisownia oryginalna - red.). "Czas - start, oszczerco" - zwrócił się do Ćwika.

Ćwik opublikował później wpis w mediach społecznościowych, w którym przeprasza Goska i Jabłońskiego. "Gdy się pomylę, to potrafię przeprosić. Dlatego przepraszam posłów Goska i Jabłońskego za to, że mylnie odniosłem wrażenie, że mogą być niedysponowani podczas obrad Komisji Sprawiedliwości" - przekazał.

"Jednocześnie mam do nich prośbę, by na przyszłość poważniej podchodzili do pracy w Komisji" - zaapelował.

