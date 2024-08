Kolejny zwrot w sprawie Romanowskiego. W składzie sędziowskim jednak będzie Dziwański

Zażalenie Prokuratury Krajowej na odmowę aresztowania posła Marcina Romanowskiego ma rozpatrzyć troje sędziów: Przemysław Dziwański, Wanda Jankowska-Bebeszko i Leszek Parzyszek - poinformował w środę rano Sąd Okręgowy w Warszawie. Oznacza to, że w składzie orzekającym jest jednak sędzia, który miał być wyłączony z tej sprawy. Sąd wyznaczył termin na 27 września.

W ubiegłym tygodniu SO podał, że z uwagi na obszerność i złożoność materiału dowodowego, a także charakter stawianych posłowi zarzutów, zdecydowano o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów. W składzie znaleźli się sędziowie Przemysław Dziwański, Aleksandra Rusin-Batko i Wanda Jankowska-Bebeszko, jednak w poniedziałek sąd zdecydował o wyłączeniu Dziwańskiego i Rusin-Batko ze względu na to, że zostali sędziami z nominacji upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Sąd podał też, że termin posiedzenia, na którym sędziowie rozstrzygną sprawę aresztową Romanowskiego, zostanie wyznaczony po 23 września.