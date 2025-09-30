Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Klub Polski 2050 "w zasadzie podzielił się po połowie"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Leo: klub Polski 2050 podzielił się po połowie w sprawie rekomendacji na stanowisko wicepremiera
Źródło: TVN24
Aleksandra Leo z Polski 2050 powiedziała w "Kropce nad i", że według niej wicepremier powinien być "koncyliacyjny" i współpracować z rządem. Dodała, że w głosowaniu nad kandydaturami na to stanowisko klub "w zasadzie podzielił się po połowie". Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że ostateczna decyzja o tym, kto obejmie stanowisko wiceszefa rządu, leży w gestii premiera Donalda Tuska.

Jak dowiedziała się w poniedziałek reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, członkowie klubu parlamentarnego Polska 2050 zdecydowali zaledwie dwoma głosami o rekomendowaniu na stanowisko wicepremierki obecnej ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Konkurowała o rekomendację z ministrą klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską.

Starcie w Polsce 2050. Nieoficjalnie: zdecydowały dwa głosy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Starcie w Polsce 2050. Nieoficjalnie: zdecydowały dwa głosy

Leo: wolałabym koncyliacyjnego wicepremiera

W "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo potwierdziła, że w głosowaniu "klub w zasadzie podzielił się po połowie". - To świadczy też o tym, że obydwie panie ministry mają zaufanie klubu. Są dobrze oceniane - mówiła.

Według posłanki ważne jest, aby "panie współpracowały ze sobą dalej". - Tak żeby ta pani, która zostanie wicepremierem, miała za sobą cały klub. To jest superważne w kontekście tego, że mamy jeszcze dwa lata jako koalicja 15 października i w 2027 roku jako koalicja mamy wybory do wygania - dodała.

- Osobiście wolałabym wicepremiera, który będzie koncyliacyjnym wicepremierem, wicepremierką, a nie konfrontacyjnym. Takim, który będzie walczył o interesy Polski 2050, który będzie mówił otwarcie o naszych aspiracjach, ale będzie współpracować z rządem - zaznaczyła. Podkreśliła, że nie myśli tak o żadnej z polityczek jej partii.

Pilna narada już bez Pełczyńskiej-Nałęcz. Kłopotliwą sprawę przejmie ktoś inny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pilna narada już bez Pełczyńskiej-Nałęcz. Kłopotliwą sprawę przejmie ktoś inny

PODCAST POLITYCZNY

"Po turbulencjach z KPO szanse spadły"

Ostatecznie Leo stwierdziła, że gdyby to ona wybierała, chciałaby, aby wicepremierem był obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w listopadzie ma zrezygnować ze swojego stanowiska. Zapowiedział też, że nie będzie się ubiegał o dalsze przewodnictwo w partii.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ma przeświadczenie, że "po turbulencjach z KPO szanse pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz na (stanowisko) wicepremiera nieco spadły". - Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo to jest kwestia zarówno umowy koalicyjnej, jak i - na końcu - decyzji premiera Donalda Tuska - dodała.

Kluzik-Rostkowska: miałam przeświadczenie, że szanse Pełczyńskiej-Nałęcz na fotel wicepremiera po turbulencjach z KPO szanse spadły
Źródło: TVN24

"Musimy tak działać, żeby koalicja na tym nie straciła"

Aleksandra Leo została też zapytana o niedawne decyzje Hołowni. Obecny przewodniczący Polski 2050 zapowiedział, że będzie się ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w ONZ, kiedy zostawi stery partii. Leo odparła, że "szanuje decyzję marszałka". - Czy wolałabym, żeby marszałek był dalej przewodniczącym? (...) Tak, wolałabym. Wolałabym też, żeby był wicepremierem - uzupełniła.

- My teraz jako Polska 2050 musimy zastanawiać się już nie nad tą decyzją, tylko nad tym, co dalej, bo Polska 2050 jest ważną częścią koalicji. Musimy tak też działać, żeby koalicja na tym nie straciła - mówiła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"

Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska

We wpisie w mediach społecznościowych Hołownia ocenił, że przeszedł przez "szambo". - Myślę, że za jakiś czas będzie żałował, że tak się emocjonalnie do tego odniósł - powiedziała Kluzik-Rostkowska.

- Ktoś, kto w polityce jest długo, ma pełną świadomość tego, że raz jest dobrze, raz jest źle. To nie jest takie miejsce, gdzie sprawiedliwie obrywa się tylko za to, co jest zasłużone - mówiła posłanka KO.

OGLĄDAJ: Aleksandra Leo, Joanna Kluzik-Rostkowska
pc

Aleksandra Leo, Joanna Kluzik-Rostkowska

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu, adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Aleksandra Leo
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Kaczyński wyrzucił z PiS większość radnych w dolnośląskim sejmiku
Polska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zełenski: sytuacja w zaporoskiej elektrowni jądrowej krytyczna
Świat
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
METEO
Kontrkandydaci Szymona Hołowni w walce o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań
Marcin Złotkowski
imageTitle
Polacy poznali pierwszych rywali w finale Speedway of Nations
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe z hat-trickiem w Lidze Mistrzów. Wygrana zespołu Zalewskiego
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne
METEO
Sławomir Nowak
Sprawa Sławomira Nowaka. Dotarliśmy do uzasadnienia decyzji sądu
Robert Zieliński
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
METEO
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
WARSZAWA
imageTitle
Sochan zdrowy przed sezonem NBA. "Myślę, że będzie bardzo dobrze"
EUROSPORT
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"
Polska
Ministerstwo Edukacji Narodowej (zdjęcie ilustracyjne)
Ministerstwo edukacji reaguje w sprawie "szon patroli"
Polska
Georgette Mosbacher na Warsaw Security Forum
Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"
Polska
imageTitle
Polak dostał bolesną lekcję od byłego wicemistrza świata
EUROSPORT
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
METEO
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy
Olsztyn
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
BIZNES
imageTitle
Nie żyje reprezentant Polski. Miał tylko 22 lata
EUROSPORT
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"
Świat
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
WARSZAWA
Wypadek w Tczewie
Zderzenie ciężarówki z autem osobowym
Trójmiasto
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
METEO
imageTitle
Majka miał jeszcze pojechać po mistrzostwo Europy. Zmiana planów
EUROSPORT
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
WARSZAWA
Silny wiatr, wichury
Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy
METEO
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
WARSZAWA
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
BIZNES
imageTitle
Nawet on potrzebuje odpoczynku. Lider rankingu odpuszcza prestiżowy turniej
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica