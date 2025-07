Kiedy rekonstrukcja rządu? Tusk: nie 22 lipca Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- W tej chwili na pewno nie ma o tym mowy (o wicepremierze dla Polski2050). Znaczy w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduję stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 i (tego stanowiska) na pewno nie będzie – oświadczył Tusk na briefingu prasowym w Rzymie.

W środę w "Kropce nad i" Szymon Hołownia wyjawił, że zarekomendował obecną ministrę funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisko wicepremiera z ramienia Polski 2050. Dodał, że ta rekomendacja musi zostać jeszcze poparta przez jego środowisko polityczne.

Hołownia powiedział, że wydaje mu się, iż premier zaakceptuje tę kandydaturę. - Wielokrotnie już wracaliśmy w rozmowach do tego, że w momencie, w którym ja przestaję być marszałkiem Sejmu, czyli w listopadzie, Polska 2050 uzyskuje stanowisko i odpowiedzialność wicepremiera i wicemarszałka Sejmu - wyjaśnił. - Chodzi o to, żeby mieć narzędzia do dowożenia rzeczy, na które się umówiliśmy - dodał.

OGLĄDAJ: Szymon Hołownia

Rekonstrukcja 22 lipca? "Marszałek Czarzasty ma poczucie humoru"

Szef rządu odniósł się też do daty rekonstrukcji - 22 lipca, którą podał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - To jest nieporozumienie, nie wiem, skąd marszałkowi Czarzastemu przyszła ta data (22 lipca) do głowy, bo marszałek Hołownia, żeby zrobić krótką przerwę, ze względów jakichś osobistych, bo chce, żeby był jednak obecny przy tych kluczowych rozmowach z oczywistych względów, więc zgodziłem się bez problemu i marszałek Hołownia powiedział, że (rekonstrukcja będzie) wtedy, kiedy będzie Sejm, a on jest między 22 a 25 lipca – mówił premier.

– Więc zaśmiałem się, że 22 lipca to może marszałka Czarzastego ucieszyłaby taka data, ale mnie niespecjalnie, więc umówiliśmy się, że w tym czasie (podczas posiedzenia Sejmu), ale na pewno nie będzie to 22 lipca, a marszałek Czarzasty ma poczucie humoru i bywa czasami tak. (...) No tak, ma takie wyrafinowane poczucie humoru, więc prawdopodobnie pozwolił sobie na tego typu zabawę datami, ale nie, bądźcie spokojni, nie będzie "wedlowskiej" takiej daty na rekonstrukcję – mówił Tusk

OGLĄDAJ: TVN24 HD