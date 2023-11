Podziemny wstrząs w rejonie Katowic. "Był bardzo odczuwalny"

Wstrząs nastąpił w niedzielę po godzinie 21. Rzecznik PGG Tomasz Głogowski poinformował Polską Agencję Prasową, że miał on energię 5 razy 10 do potęgi 6. Jula, co przekłada się na magnitudę 2,58. - Na dole nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych skutków tego wstrząsu na dole. Kopalnia pracuje normalnie. Nie było też zgłoszeń z powierzchni, natomiast wstrząs był bardzo odczuwalny w Katowicach i okolicach - zaznaczył Głogowski.