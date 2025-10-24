Polka ma zagrać u Mela Gibsona. Prawicowy bloger pisze do producentów

"Pasja", reż. Mel Gibson, zwiastun Źródło: Icon Productions

Kluczowe fakty: Polska aktorka Katarzyna Smutniak ma zagrać rolę Maryi w kontynuacji filmu "Pasja" Mela Gibsona.

Nie spodobało się to związanemu z mediami wspierającymi PiS blogerowi, Pawłowi Rybickiemu, który postanowił skontaktować się w tej sprawie z producentami filmu.

To kolejny przypadek, gdy bloger ten kieruje za granicę nieprzychylne wpisy na temat Polaków.

Po 20 latach od premiery "Pasji", która opowiadała o ostatnich 12 godzinach przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, Mel Gibson wraca na plan, by przedstawić co działo się później. Jego nowy film trafi do kin w 2027 roku. A w jedną z głównych ról wcieli się w nim znana polska aktorka - Katarzyna Smutniak. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w zeszłym tygodniu w rzymskim studiu Cinecittà. Smutniak wcieli się w nim w rolę Maryi, zastępując grającą tę rolę w 2004 roku Maię Morgenstern.

Pisze do Gibsona w sprawie Smutniak

Zaangażowanie Smutniak do roli Maryi nie spodobało się Pawłowi Rybickiemu, blogerowi związanemu z mediami wspierającymi PiS. Rybicki napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że skontaktował się w tej sprawie z należącą do Mela Gibsona firmą producencką Icon Films.

Rybicki zwrócił się do firmy poprzez czat na Instagramie. "Ich czatbot z góry się zabezpiecza, że nie mają kontaktu z Gibsonem i że nie odpowiadają za casting do Resurrection of the Christ" - dodał. We wpisie zamieścił zdjęcie aktorki nawiązujące do Strajku Kobiet - na którym ma ona na palcu ma czerwoną błyskawicę, a na twarzy hasła związane z walką o prawa do aborcji - oraz odpowiedź od czata Icon Films.

Rybicki nie przekazał, jaką wiadomość chciał przesłać do producentów nowego filmu, ale po krytyce swoich działań zamieścił kolejne wpisy w tej sprawie. "Lewactwo się burzy, że ludzie coś piszą o aktorce Kasi Smutniak i oceniają jej słowa i postawy. Bo wiadomo, dyskutować można tylko na tematy, które wskaże lewactwo" - napisał.

W filmie załączonym do wpisu stwierdził też, że Smutniak jest "mocno zaangażowana politycznie, oczywiście po tej lewackiej stronie". Mówi również, że aktorka "wspierała czarne marsze" oraz "tą całą aborcyjną propagandę", jak również "wiele innych lewackich rzeczy".

"Cofnięte" zaproszenie dla Wiecha

To kolejny raz, jak Paweł Rybicki pisze skierowane za granicę nieprzychylne komentarze wobec Polaków. Dwa tygodnie wcześniej Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24.com, miał wziąć udział w prestiżowym programie finansowanym przez Departament Stanu USA. Jak jednak poinformował, jego zaproszenie zostało nagle cofnięte. "Decyzja została wyproszona u Amerykanów przez pewne polskie grono polityczne" - stwierdził.

Jakub Wiech nie podał żadnych nazwisk, dziennikarze Onetu i Wirtualnej Polski przytoczyli jednak w tym kontekście wpisy właśnie Rybickiego, który pod koniec września na platformie X opublikował post skierowany do Departament Stanu USA oraz nowego ambasadora Thomasa Rose'a.

"Jakub Wiech wielokrotnie publikował na X posty ostro krytykujące prezydenta USA Donalda Trumpa. Mam te posty zabezpieczone do wglądu. Nie wiem, co pan Wiech napisał w swoim wniosku, ale warto sprawdzić, w jaki sposób @USEmbassyWarsaw zatwierdziło jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ponadto Wiech znany jest ze wspierania absurdalnej polityki klimatycznej promowanej przez Komisję Europejską" - pisał w nim po angielsku Paweł Rybicki.

Katarzyna Smutniak - sylwetka

Katarzyna Smutniak jest córką generała lotnictwa Zenona Smutniaka i pielęgniarki, sama również ma licencję pilota. Znana jest między innymi w serialu "Domina", filmu z Robertem Downey Jr. "Dr Dolittle" czy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". W czasach nastoletnich pracowała jako modelka, ale to aktorstwo stało się jej pasją.

Polka od lat podbija włoskie kino, ale gra też w krajowych produkcjach. W rozmowie z TVN24 w 2018 roku przyznała, że jest "dumna z bycia Polką". - Jestem dumna jak paw, niesamowicie szczęśliwa - zaznaczyła. Włosi z kolei nazywają ją często "młodszą siostrą Moniki Bellucci". W ostatnich latach Kasia Smutniak stanęła również po drugiej stronie kamery - stworzyła dokument o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, miał swoją premierę w 2023 roku.

