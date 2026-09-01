"Niech pani nie korzysta z medycyny konwencjonalnej". Posłanka o raku i "lex szarlatan"

Nie rozumiem tego, co zrobił pan prezydent - powiedziała w programie "News Michalskiego" posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska, odnosząc się do zablokowania "lex szarlatan". Polityczka opisała, jakie apele otrzymywała, kiedy sama zachorowała onkologicznie.Artykuł dostępny w subskrypcji
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