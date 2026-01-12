Logo strona główna
"KROPKA NAD I"

Pełczyńska-Nałęcz o swojej "wizji" na Polskę 2050 i jej "DNA"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: moja wizja to jest Polska 2050, która ma swoje DNA
Źródło: TVN24
Wśród pomysłów na Polskę 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła między innymi o "gospodarczym DNA". - To jest także DNA transparentnego, uczciwego państwa - oznajmiła ministra w "Kropce nad i" w TVN24.

W poniedziałek odbywa się druga tura wewnętrznych wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Dostały się do niej ministry: funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wyniki mają zostać ogłoszone tego samego dnia po godzinie 22.

Pełczyńska-Nałęcz: jestem za zupełnie nową polityką mieszkaniową

Jeszcze przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Pełczyńska-Nałęcz była pytana przez Monikę Olejnik o jej wizję partii. - Moja wizja to jest Polska 2050, która ma swoje DNA gospodarcze - odpowiedziała i przypomniała, że w konstytucji znajduje się zasada "społecznej gospodarki rynkowej".

- To jest gospodarka rynkowa przede wszystkim dla konsumenta i dla konkurencji, a nie dla wpływowych, wąskich grup interesów i dla lobby - dodała. Jako przykład podała postulat asystencji dla osób z niepełnosprawnością.

- To jest także DNA, które szanuje naszą przyrodę i to jest DNA transparentnego, uczciwego państwa - kontynuowała. Ministra wskazała, że "jest za zupełnie nową polityką mieszkaniową, nastawioną na młodych ludzi, a nie na wąską grupę, która ma mieszkania i na nich zarabia".

Pełczyńska-Nałęcz o Hennig-Klosce: bardzo dobra ministra

Dopytywana o to, czym się różni od swojej kontrkandydatki, Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że "od pierwszego dnia do ostatniej chwili ma zasadę, że prowadzi wyłącznie pozytywną kampanię wyborczą".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: TVN24

Oceniła też, iż Hennig-Kloska "jest bardzo dobrą ministrą" i powiedziała, że "nie wyobraża sobie" przyszłych władz partii bez niej. - Ale to jest wszystko do ustalenia - zaznaczyła. 

Ludzie Polski 2050 w SIM-ach. "Nominowani przez samorządowców"

Ministra odniosła się też do doniesień o możliwych nieprawidłowościach przy obsadzaniu stanowisk w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, podległych pośrednio jej resortowi. Według listy, do której dotarli autorzy "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, co najmniej 26 osób związanych z Polską 2050 pełni funkcje w SIM-ach. Sześć z nich rozpoczęło pracę po tym, jak Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie kandydował na szefa partii.

Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie

BIZNES

Według Pełczyńskiej-Nałęcz artykuły prasowe na ten temat "totalnie przeinaczały rzeczywistość", a "wszystkie daty nominacji" pracowników "są błędne", co - jak oceniła - "jest kuriozalne".

- Jest sugestia, że ja tych ludzi nominuję, kiedy ci ludzie są nominowani przez samorządowców. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to są spółki samorządowe, w których KZN (Krajowy Zasób Nieruchomości podległy MFiPR - red.) zawsze ma mniejszość - podkreśliła.

- Jak ktoś ma zarzuty co do profesjonalizmu osób powołanych do SIM-ów, to powinien spojrzeć na wyniki Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jak myśmy to dostali po PiS-ie, po sześciu latach funkcjonowania KZN-u, było tam 40 zbudowanych mieszkań. Teraz, jest zbudowanych 1500 i do końca tego roku zostanie oddanych ponad 4100 - kontynuowała.

Pełczyńska-Nałęcz o doniesieniach w sprawie SIM-ów: artykuły, które przeinaczały rzeczywistość
Źródło: TVN24

Pełczyńka-Nałęcz przyznała, że "część tych ludzi rzeczywiście jest związanych" z Polską 2050, ale odpierała zarzuty jakoby był to przykład "partyjniactwa". - Partyjniactwo to jest taka sytuacja, gdzie się na stanowiska wyznacza ludzi, którzy nie mają kompetencji, żeby te stanowiska piastować. A akurat w KZN-ie ludzie mają najwyraźniej bardzo wysokie kompetencje, jeśli potrafili takie wyniki w budowaniu mieszkań osiągnąć - skonstatowała.

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejPaulina Hennig-KloskamieszkanieNieruchomościRynek mieszkaniowy
