Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziom. Mówił, co "ich nie obowiązuje"

Karol Nawrocki wręczył we wtorek akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli prezydentowi ślubowanie.

Prezydent mówił, że "aby służyć wiernie Rzeczpospolitej w XXI wieku, w roku 2025, trzeba szanować także porządek prawny Rzeczpospolitej, szczególnie gdy jest się sędzią albo asesorem i gdy buduje się polski wymiar sprawiedliwości". - A ten porządek prawny oparty jest na konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i na ustawach przyjętych przez polski parlament, polski Sejm, polski Senat, ustawach podpisanych przez prezydenta Polski i ogłoszonych w konkretnym publikatorze - dodał Nawrocki.

- A więc, by służyć wiernie Rzeczypospolitej, trzeba zachować wierność konstytucji, ale także ustawom, w tym ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jest legalnym prawem funkcjonującym w Polsce zgodnie z polską konstytucją - kontynuował.

Zaznaczył, że jako strażnik konstytucji będzie tego pilnował. - A żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny (Polski), pozaustawowo państwa nie obowiązują i nie obowiązują tych, którzy chcą wiernie służyć Rzeczpospolitej. To oczywiste, że będziecie w swojej pracy dokonywać wykładni prawa, ale zawsze w oparciu o konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i konkretne ustawy - zaznaczył Nawrocki

Nawrocki: nie będzie mojej zgody na segregowanie sędziów

Prezydent ocenił, że obecnie są trudne czasy dla polskiego ustroju. Zapewnił, że będzie w sposób jednoznaczny dążył "do tego, aby rozwiązać wszystkie kwestie polskiego ustroju i wymiaru sprawiedliwości". - Bo nie godzę się na to, aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni sobie je wyobrażają, bo to nie jest zapowiedź prawa, tylko zapowiedź zwykłego bezprawia - oświadczył.

Zaznaczył, że nie będzie na to jego zgody, podobnie jak na to, by "segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów".

Spór o neo-KRS

Spór dotyczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nazywanej neo-KRS, wiąże się z nowelizacją z grudnia 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków tego ciała wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia neo-KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej Rady. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W październiku 2021 roku polska Rada została usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

Główny zarzut dotyczył braku niezależności nowej KRS od władzy. Funkcjonująca obecnie Rada jest już drugą wybraną po 2017 roku, a kadencja sędziów wybranych przez Sejm upływa w 2026 roku.

