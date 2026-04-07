"Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie". Nawrocki opublikował film

Arleta Zalewska, Radomir Wit i Bartłomiej Ślak o kreowanym przez Karola Nawrockiego wizerunku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie" - przekazał Karol Nawrocki we wpisie, który opublikował na swoim profilu na X w Poniedziałek Wielkanocny. Na dołączonym do niego zdjęciu prezydent pozuje z Mariuszem Pudzianowskim przy sztandze. Na ścianie za ich plecami widoczna jest m.in. koszulka z napisem "Nawrocki" oraz rękawice bokserskie.

— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 6, 2026

Na Facebooku prezydent zamieścił krótkie nagranie ze wspólnego treningu.

"Pudzian" trenował z prezydentem

Nieco więcej o spotkaniu napisał w mediach społecznościowych sam Pudzianowski. "Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać - ma charakter chłop!" - przekazał na Facebooku w poniedziałek. Jak zasugerował, Nawrocki wycisnął na ławce 150 kg.

Strongman i zawodnik MMA wyjawił, że z prezydentem rozmawiał nie tylko o sporcie. "Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!" - czytamy we wpisie.

Nagranie ze spotkania Nawrockiego i Pudzianowskiego skomentował w mediach społecznościowych m.in. Radosław Sikorski. "De gustibus non est disputandum. Gust nie podlega ocenie" - napisał wicepremier i szef polskiej dyplomacji na X.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 6, 2026