Polska Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP

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- Nas, Polaków, nie trzeba uczyć tego, czym jest wojna - mówił w sobotę prezydent Karol Nawrocki na obchodach Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce, niedaleko Wodzisławia Śląskiego.

Nawrocki przypomniał, że w całym XX wieku Polska była wolna tylko 31 lat, a przez pozostałe lata opieraliśmy się dominacji obcych państw. - Albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 1945 do roku 1989 - podkreślał.

- Tak, wiemy, czym jest wojna, wiemy, czym jest walka o niepodległość, wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie, ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - powiedział prezydent.

Nawrocki zdecydował o orderze Zełenskiego

Prezydent poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - ocenił premier Donald Tusk.

Do sprawy odniósł się również szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego Orderu to "strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja". Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wręczony mu w październiku 2022 roku. W sobotę zwrot polskich odznaczeń zapowiedzieli szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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