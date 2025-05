Nawrocki i jego kontrowersyjny towarzysz. "PiS stawia się po stronie rusoprawicy"

Brejza: PiS stawia się po stronie rusoprawicy Źródło: TVN24

- To powinno być absolutnie dyskredytujące - powiedziała w "Kropce nad i" szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Komentowała wspólne wystąpienie i wzajemne poparcie Karola Nawrockiego i lidera nacjonalistycznego ugrupowania AUR George'a Simiona. Europoseł Krzysztof Brejza określił to jako "rusokonserwatyzm".

Eurodeputowany KO Krzysztof Brejza oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 wspólne wystąpienie na wtorkowym wiecu w Zabrzu kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego oraz lidera rumuńskiej nacjonalistycznej partii AUR George'a Simiona.

- Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który brata się tuż przed wyborami prezydenckimi z człowiekiem o jasnych powiązaniach i sympatiach proputinowskich - w sytuacjach, w których to właśnie putinowska Rosja jest dziś, także dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa największym zagrożeniem, bo jest zagrożeniem tuż za miedzą i to, co potrafi zrobić, pokazuje brutalnie atakując Ukrainę - to powinno być absolutnie dyskredytujące - mówiła ministra.

George Simion i Karol Nawrocki na wiecu w Zabrzu

- I mam głęboką nadzieję, że nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, nawet ci, którzy są zwolennikami tego ugrupowania, zdadzą sobie sprawę, że Karol Nawrocki jest po prostu zagrożeniem dla nich i dla Polski - dodała.

Brejza określił ich wspólne pojawienie się jako "bulwersujące". - To jest rusokonserwatyzm - mówił.

Według niego, "PiS stawia się po stronie rusokonserwatyzmu, rusoprawicy". - Jeżeli ktoś chce głosować propolsko, w interesie Rzeczpospolitej, to głosuje za silną Unią Europejską. Wybiera prezydenta, takiego Rafała Trzaskowskiego, który będzie grać w jednej drużynie razem z komisarzem (Piotrem) Serafinem, razem z premierem (Donaldem) Tuskiem, razem z przywódcami Niemiec, Francji, innych państw Unii Europejskiej, ale też Wielkiej Brytanii - dodał.

Sprawa, która "obnaża skrajną bezduszność" Nawrockiego

Goście "Kropki nad i" mówili też o mieszkaniu, które kandydat PiS Karol Nawrocki pozyskał od seniora, pana Jerzego. W tej sprawie pojawiło się wiele pytań bez odpowiedzi, a także rozbieżności w wypowiedziach samego kandydata PiS oraz wielu polityków tej partii, starających się go bronić. Kwestia ta - jak uważają politycy koalicji rządzącej - budzi poważne wątpliwości moralne i prawne.

Dziemianowicz-Bąk o Nawrockim i Simionie: absolutnie dyskredytujące

Ministra zwróciła uwagę, że było to mieszkanie komunalne, "które powinno służyć takim osobom, jak właśnie pan Jerzy". - (To) starsza, schorowana, potrzebująca osoba, która - wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują - że została po prostu cynicznie oszukana i wykorzystana. I na koniec pozostawiona samej sobie - powiedziała.

Według niej, "to jest też temat, który obnaża taką skrajną bezduszność kandydata tej partii, która przez wiele, wiele lat próbowała sobie gębę wycierać osobami starszymi, wsparciem, solidarnością". - Kiedy przyszło co do czego, kiedy okazało się, że musi wystawić kandydata na prezydenta, wystawiła człowieka, który bez mrugnięcia okiem najpierw najwyraźniej oszukał osobę starszą, czy przynajmniej ją wykorzystał, a potem gubi się w zeznaniach na temat tego, co zrobił - kontynuowała.

Brejza: Kaczyński nie był w stanie znaleźć nikogo czystego

Brejza podkreślał, że "wybieramy w niedzielę prezydenta najjaśniejszej Rzeczpospolitej i prezydentem najjaśniejszej Rzeczpospolitej nie może być typ spod ciemnej gwiazdy". - To jest człowiek, który rozegrał seniora, to jest cwaniak, który rozegrał starszego człowieka. Każde elementy tej historii pokazywały brak uczciwości, brak wiarygodności - mówił.

Ocenił, iż "to jest symboliczne, że Kaczyński nie był w stanie w swoim obozie znaleźć nikogo czystego". - Wydawało się, że znajdzie kogoś najbardziej czystego i znalazł patoopiekuna - dodał.

Brejza: PiS stawia się po stronie rusoprawicy