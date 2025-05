Nawrocki brał udział w kibolskich bijatykach. Szef jego sztabu: nie wstydzi się tego

Karol Nawrocki o boksie i ustwkach kibiców Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Podczas transmitowanej w czwartek na żywo na kanale YouTube rozmowy Nawrocki odpowiadał na pytania Sławomira Mentzena. Jedno z nich dotyczyło bijatyki kiboli "70 na 70". Nawrocki nie zaprzeczył, powiedział, że lubił i lubi "aktywność sportową" i cały czas trenuje. - Te sportowe aktywności w jakimś sensie dały mi też charakter i gotowość do tego, żeby być dzisiaj kandydatem na urząd prezydenta - odpowiedział Nawrocki. Nie odniósł się wprost do bójek kibiców przeciwnych drużyn.

Wirtualna Polska opisała, że chodzi o starcie pseudokibiców w 2009 roku po meczu Lechia Gdańsk - Lech Poznań.

Szefernaker: uprawiał sztuki walki i miał taki epizod

- Wszystko, co w tej sprawie Karol Nawrocki miał do powiedzenia, powiedział wczoraj. Nie wstydzi się tego, że miał taki epizod. Nie kłamie, jak inni kandydaci, którzy co chwilę zmieniają zdanie i zapominają o pewnych kwestiach. I na spotkaniu z panem Sławomirem Mentzenem odniósł się do tego - powiedział szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker w piątek na konferencji prasowej, przypominając, że Nawrocki był bokserem.

- (Nawrocki) uprawiał boks, uprawiał sport walki i miał taki epizod - dodał Szefernaker.

Szefernaker zarzucił też na piątkowej konferencji, że w tzw. ustawce w młodości brał udział Donald Tusk.