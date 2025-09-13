Logo strona główna
Polska

Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"

Rosyjskie wojsko
Przedlacki: musimy zmienić myślenie
Źródło: TVN24
Musimy zmienić myślenie. Nie będziemy mieli do czynienia wyłącznie z kolumnami pancernymi - mówił w "Faktach po Faktach" dziennikarz "Superwizjera" Michał Przedlacki. Odnosił się do wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Przy tej okazji tłumaczył, jak w ostatnim czasie zmieniło się pole walki i jakie znaczenie mają bezzałogowce. - Codziennie Rosja wykorzystuje na froncie kilka tysięcy dronów - zaznaczył. 

Piątkowa rozmowa w "Faktach po Faktach" z reporterem "Superwizjera" Michałem Przedlackim nawiązywała m.in. do niedawnego wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, według informacji Kancelarii Prezydenta, w nocy z wtorku na środę, polską granicę przekroczyło 21 dronów rosyjskich (wcześniej informowano o 19 bezzałogowcach). Doniesienia te potwierdził szef MON. 

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo - to był pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"

Świat

Przedlacki: codziennie Rosja wykorzystuje na froncie kilka tysięcy dronów

Przedlacki w ciągu ponad trzyletniej agresji zbrojnej Rosji wielokrotnie jeździł na Ukrainę. W kraju tym spędził łącznie kilkanaście miesięcy, przygotowując materiały o wojnie. W "Faktach po Faktach" mówił, że obecne rosyjskie ataki wyglądają zupełnie inaczej niż te, sprzed roku czy dwóch lat. - Powinniśmy zdać sobie sprawę, że nasze przygotowanie do prowadzenia walki z napastnikiem, z atakującą Rosją, która naciera kolumnami pancernymi, według znanych nam doktryn wojskowych, nie będzie miało miejsca - ocenił.

Jak stwierdził, od zeszłego roku "widzimy coraz większe nasycenie wykorzystania dronów". - Codziennie Rosja wykorzystuje na froncie kilka tysięcy dronów – zwrócił uwagę.

- Jesteśmy kompletnie niegotowi na to, gdyby Rosja zaatakowała nas jutro w taki sam sposób, w jaki atakuje codziennie na ukraińskim froncie - stwierdził i dodał, że "jedyne, co się nie zmieniło, to jest ciągły napływ żołnierzy rosyjskich, którzy na froncie po prostu giną". - Ataki są przede wszystkim prowadzone przy wykorzystaniu dronów – podkreślił.

Przedlacki: od 2024 roku widzimy coraz większe nasycenie wykorzystania dronów
Przedlacki: nie jesteśmy w stanie ich odeprzeć

Przedlacki, podkreślając że w ciągu ostatniego miesiąca dokumentował, jak wygląda obecne pole walki, powiedział, że ukraińska strona wykorzystuje drony ze sztuczną inteligencją, które same rozpoznają cele. - Są w coraz szerszym wykorzystaniu systemy robotów naziemnych, które mają zespolone karabiny maszynowe, miotacze granatników - wyjaśniał.

Dziennikarz powiedział, że według jego wiedzy także Rosja testuje drony wykorzystujące sztuczną inteligencję. - Ukraińcy mają na swoich polach walk systemy radarowe, zwykłą konwencjonalną broń do zbijania dronów kamikadze, shahedów, mołni czy gerberów. Ale przede wszystkim (Ukraińcy - red.) wiedzą, że aby ograniczyć działanie dronów, trzeba niszczyć systemy łączności, które pozwalają tym dronom latać dalej - dodał.

Przedlacki: my nie jesteśmy w stanie ich odeprzeć
"Musimy zmienić myślenie"

Reporter "Superwizjera", dopytywany o to, w jaki sposób Ukraińcy zestrzeliwują wrogie bezzałogowce, przekazał, że w Ukrainie funkcjonują grupy, które przy pomocy własnych technologii "posadziły" na polu walki tysiące rosyjskich dronów. – To są grupy bardzo sekretne i ich praca jest owiana dużą tajemnicą – podkreślił rozmówca "Faktów po Faktach".

- Są też grupy, które rozwijają technologie zrzucania siatek na drony, zestrzeliwania dronów przy wykorzystaniu innych dronów – dodał.

Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
Jeden z dronów wykorzystywanych przez operatorów z ukraińskiego Wywiadu Lotniczego
Źródło: Vladyslav Karpovych/PAP/EPA

Na pytanie o siatki rozwieszane przy drogach, Michał Przedlacki wskazał, że obecnie jest to "najbardziej realna forma zabezpieczania się przed atakiem dronów".

Reporter opowiedział, że widział, jak ukraińscy wojskowi wykorzystali pochodzącą z 1954 roku wyprodukowaną w Polsce przeciwlotniczą armatę szybkostrzelną o kalibrze 57 milimetrów. – Ona w oparciu o dalmierz laserowy, celownik laserowy, noktowizor i dane napływające z radaru była w stanie skutecznie zwalczyć shaheda – zwrócił uwagę.

- Musimy zmienić myślenie. Nie będziemy mieli do czynienia wyłącznie z jakimiś kolumnami pancernymi. Ten czas ataku nadchodzi. Rosja się zbliża, krok po kroku. My przede wszystkim musimy myśleć oporem całego społeczeństwa i wykorzystaniem możliwości, które są w naszym społeczeństwie - dodał.

Autorka/Autor: asty, tas

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

