Joe Biden o działaniach Białorusi i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej i korzystania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z plecakowych miotaczy substancji obezwładniających - to część rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Mowa w nim również o zniesieniu limitu wiekowego dla kandydatów do służby w SG. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przekonywał, że proponowane zmiany dają "możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany". Dodał, że będzie on projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem.