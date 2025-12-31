Logo strona główna
Polska

Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi

Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz do żołnierzy: "macie honor? Ile macie tego honoru w sobie?"
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Prokuratura skierowała w środę akt oskarżenia przeciwko działaczowi Ruchu Obrony Granic Robertowi Bąkiewiczowi. Dotyczy czterech przestępstw.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała w środę 31 grudnia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jak wskazano w komunikacie, lider Ruchu Obrony Granic miał dopuścić się czterech przestępstw.

Dwa z nich dotyczą zdarzeń na granicy polsko-niemieckiej z 29 czerwca tego roku. Bąkiewicz miał znieważyć czworo funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, nazywając ich zdrajcami, a także kierować do nich poniżające wypowiedzi, sugerujące, że "nie mają honoru", a poprzez wykonywanie rozkazów swoich przełożonych "hańbią polski mundur".

Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Dodatkowo tego samego dnia Bąkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych post zawierający wizerunek jednej z funkcjonariuszek Straży Granicznej, "oraz stwierdzenia mogące poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby".

Trzeci zarzut wobec Bąkiewicza dotyczy innego wpisu na X, tym razem z 3 lipca 2025, w którym miał poniżyć funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, o których napisał, że "sprzedają i zdradzają Polskę".

Ostatni zarzut dotyczy treści, jakie publikował Bąkiewicz w czerwcu i lipcu w serwisach X i YouTube. Według gorzowskiej prokuratury, miały one "nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych poprzez wzbudzanie i nasilanie u odbiorców uczucia silnej niechęci i wrogości wobec osób narodowości niemieckiej oraz imigrantów".

Robert Bąkiewicz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak wskazuje prokuratura w komunikacie, "skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień oraz prawa odmowy udzielania odpowiedzi na pytania". Grozi mu do trzech lat więzienia.

Ułaskawiony przez Andrzeja Dudę

Bąkiewicz został już raz prawomocnie skazany w listopadzie 2023 roku za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Bąkiewicz usłyszał wyrok roku ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych w liczbie 30 godzin miesięcznie oraz zobowiązania do wypłaty 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

Został on jednak ułaskawiony przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę.

Autorka/Autor: mgk/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Robert BąkiewiczProkuraturaStraż Graniczna
