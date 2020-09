Akt oskarżenia przeciwko księdzu z filmu braci Sekielskich

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu księdzu Arkadiuszowi H., zarzucając mu przestępstwo o charakterze seksualnym. To ksiądz, który został przedstawiony w filmie braci Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego".

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła postępowanie. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler poinformował, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko księdzu.

Arkadiusz H. miał skrzywdzić jeszcze sześciu chłopców, którzy zgłosili się do prokuratury, ale – jak poinformował prokurator - większość z tych spraw się przedawniła i śledztwa zostały umorzone.

Przedstawiony w filmie braci Sekielskich

Prokuratura Krajowa w komunikacie z 16 maja informowała, że "postępowanie w sprawie Arkadiusza H. zostało zainicjowane zawiadomieniem, które wpłynęło do prokuratury w grudniu 2018 roku". "Dotyczyło przestępstwa, do którego miało dojść 20 lat wcześniej. Prokuratura niezwłocznie, już po dwóch dniach, zwróciła się do Kurii Diecezjalnej w Kaliszu o udostępnienie akt personalnych Arkadiusza H. wraz z dokumentacją przebiegu i miejsc świadczenia posługi kapłańskiej" - przekazała.