Jest akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi

Jest akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura zarzuca im, że 21 i 28 grudnia 2023 roku w Warszawie, nielegalnie brali udział w obradach Sejmu i głosowaniach, a także w posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Było to krótko po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł wobec nich pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i karę dwóch lat pozbawienia wolności w związku z działaniami operacyjnymi podczas tzw. afery gruntowej. Kamiński i Wąsik nie uznali tej decyzji i brali udział w obradach Sejmu, nie zgadzając się z postanowieniem o wygaśnięciu ich mandatów poselskich.

Oskarżonym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD