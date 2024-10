"Jeśli prezes ma jakąś wiedzę, niech zadzwoni pod 112"

Pamiętamy niesławne, haniebne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego o imigrantach, którzy przenoszą pasożyty, to wyłącznie służy sianiu strachu wśród Polaków - mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - Jeżeli prezes Kaczyński gdziekolwiek w Warszawie czy Polsce czuje się niepewnie, to policja się tym zajmie - powiedział Siemoniak.

Kaczyński o strategii migracyjnej rządu: przygotowuje do wprowadzenia w Polsce multi-kulti

Siemoniak: to służy sianiu strachu

Wypowiedź Kaczyńskiego komentował szef MSWiA. - Jeżeli prezes Kaczyński gdziekolwiek w Warszawie czy Polsce czuje się niepewnie, to policja się tym zajmie - zapewnił minister Tomasz Siemoniak. - To jest szerzenie strachu. Pamiętamy niesławne, haniebne wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego o imigrantach, którzy przenoszą pasożyty, to wyłącznie służy sianiu strachu wśród Polaków - ocenił minister.