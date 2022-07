Parafianie chcieli wywieźć proboszcza na taczce. Interweniowali policjanci

Mieszkańcy Jaworzna (woj. opolskie) otoczyli w niedzielę kościół i grozili proboszczowi wywiezieniem go na taczce. Zarzucali duchownemu utrudnianie przyjmowania sakramentów, w tym między innymi bierzmowania. Czarę goryczy - według relacji wiernych - przelała msza pogrzebowa, podczas której duchowny miał nieprzychylnie wypowiadać się o zmarłym. Podczas dyskusji przed drzwiami kościoła padały wulgaryzmy, a policjanci pilnowali, by nie doszło do przemocy. - Wśród osób protestujących tylko w niewielkim stopniu byli parafianie - komentuje rzecznik częstochowskiej kurii ksiądz Mariusz Bakalarz.

O konflikcie, który rozgorzał w parafii Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie (województwo opolskie), poinformowała jako pierwsza redakcja portalu klobucka.pl. Jak widać na opublikowanym przez lokalnych dziennikarzy nagraniu, przed wejściem do kościoła zgromadziło się kilkudziesięciu wiernych. Niektórzy z nich wykrzykiwali w kierunku księdza zarzuty dotyczące niestosownego zachowania czy utrudniania przyjmowania sakramentów. Domagali się przeniesienia proboszcza do innej parafii.

Proboszcz: co ja złego mówiłem o zmarłym? Wierni: to nie pamiętasz?

- Rodzina miała już dość przepychania się z księdzem i dlatego ten pogrzeb odbył się w taki sposób, w jaki się odbył - powiedziała w niedzielę - w stronę księdza - jedna z protestujących kobiet. Proboszcz odparł: - Zmarły powiedział, że jest osobą niewierzącą. Przyjąłem to do wiadomości.

Duchowny zapytał też, co złego mówił podczas mszy pogrzebowej o zmarłym. Wierni w odpowiedzi zapytali: - To nie pamiętasz?

Policjanci ochraniali proboszcza

W niedzielę duchowny zarzucił protestującym, że większość z nich jest niepraktykująca. To wywołało oburzenie tłumu. - Inny ksiądz jak był, to wszyscy chodzili - wykrzyczał jeden z protestujących. Dwóch mężczyzn wykonało kilka kroków w kierunku księdza. Na ich drodze stanęli policjanci.

- Około godziny 12 dyżurny otrzymał zgłoszenie od jednego z parafian o konflikcie. Skierował na miejsce policjantów, żeby nie doszło do eskalacji. Na szczęście do żadnych aktów przemocy nie doszło - poinformował sierżant sztabowy Marek Kotara z oleskiej policji.

Kuria: rada parafialna poprosiła o nieprzenoszenie proboszcza

- Członkowie rady parafialnej poinformowali księdza biskupa, że pierwszy pogrzeb wyglądał zupełnie inaczej niż według relacji lokalnych mediów. Okazało się, że pierwszy ze zmarłych był osobą niepraktykującą, jednak pomimo tego ksiądz nie odnosił się do niego w sposób niewskazany, jak sugerują osoby protestujące. Potwierdzili to parafianie, którzy wyjaśnili sprawę w naszej kurii - powiedział Bakalarz. I wyjaśnił: - Brat zmarłego w odpowiedzi na zachętę księdza, by poszedł do spowiedzi, zadeklarował się jako osoba niewierząca. Gdy on również zmarł, rodzina w ogóle nie zwracała się do księdza z prośbą o pochówek katolicki, a więc nie było żadnej odmowy ze strony parafii.