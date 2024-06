Musimy sobie zdać sprawę, od prawie 30 lat nie było takiego rządu, który by gromadził różne polityczne środowiska w tak dużej liczbie. My musimy nauczyć się z tym żyć. My, to znaczy również ci, którzy tę koalicję tworzą - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Zapytany o wypowiedzi polityka PSL Marka Sawickiego, odparł, że jest on "takim jastrzębiem".

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec został zapytany, co wybory do Parlamentu Europejskiego zmienią w rządzącej koalicji.

- Z całą pewnością wybory europejskie pokazują, że kierunek rządu, który przyjął Donald Tusk, jest właściwym i mam nadzieję, że to wpłynie też na sposób działania koalicji. Przed wyborami byliśmy świadkami różnych sygnałów wypuszczanych przez naszych koalicjantów - stwierdził.

Gość TVN24 zwracał uwagę, że to "koalicja czterech ugrupowań". - Musimy sobie zdać sprawę, od prawie 30 lat nie było takiego rządu, tak licznego, który by gromadził różne polityczne środowiska w tak dużej liczbie. To były jednak rządy na ogół dwupartyjne w ostatnich latach, więc ten pluralizm poglądów jest większy i my się musimy nauczyć z tym żyć. My, to znaczy również ci, którzy tę koalicję tworzą - powiedział.

- Jeśli przed wyborami niektórzy przedstawiciele koalicji formułują stanowiska, czy wyrażają swoje stanowiska polityczne w sposób konkurencyjny, ale w ten sposób, że krytykują działania koalicjantów albo rządu, to z całą pewnością podcina to skrzydła całej koalicji 15 października - dodał.

Szef KPRM o "jastrzębiu" w PSL-u. "Ma pokazywać zdanie odrębne"

- Jeśli chodzi o tych, którzy tworzą ten rząd, to albo niech go zmieniają, albo niech podejmują decyzje polityczne - stwierdził.

- Ale oni mówią, że chcieliby go zmieniać, tylko że są marginalizowani, spychani gdzieś na bok, że Donald Tusk nie zwraca na nich uwagi - odparł Konrad Piasecki.

Grabiec powiedział, że nie zna takich wypowiedzi liderów ugrupowań, które tworzą koalicję.

Prowadzący przywołał w tym kontekście wypowiedzi Marka Sawickiego, posła PSL od ponad 30 lat.

- Marek Sawicki jest takim jastrzębiem w PSL-u, ma trochę takie zadania, żeby pokazywać zdanie odrębne od przewodniczącego, ale liderzy koalicji są przekonani o tym, że ta koalicja ma charakter partnerski - stwierdził Grabiec.

Zapytany, czy liderzy partii koalicyjnych spotkali się po wyborach, Grabiec odparł, że "te kontakty są stałe". - Panowie są w bezpośrednim kontakcie stałym, również po wyborach, tak mogę powiedzieć - dodał.

Sawicki: bez Trzeciej Drogi i Lewicy nie byłoby rządu Donalda Tuska

Marek Sawicki był gościem środowego wydania programu "Tak jest". Został zapytany o to, czy widzi dalszy sens istnienia koalicji PSL i Polski 2050. - Oczywiście, że tak. Tylko ta koalicja, ta Trzecia Droga musi wrócić do korzeni sprzed półtora roku, kiedy się zawiązywała. Kiedy podpisywaliśmy porozumienie programowe i wyborcze na wybory do parlamentu krajowego - odpowiedział.

- Trzeba zacząć to realizować, bo mielibyśmy być alternatywą dla "POPiS-owego" konfliktu, który niszczy Polskę od 2005 roku, a niestety od czasu, kiedy weszliśmy do rządu, zajęliśmy się troszkę dreptaniem w drugim szeregu, a nie prezentacją i realizacją własnych punktów programowych - kontynuował.

- Oczekuję od liderów Polski 2050 i PSL-u, że włączą się aktywniej w realizację naszych postulatów programowych i naszego programu i zaakcentują koalicyjność tego rządu, a nie tylko i wyłącznie podporządkowanie w ramach struktury rządu - dodał.

Marek Sawicki i Anita Kucharska-Dziedzic w "Tak jest" TVN24

- Bez PSL, Trzeciej Drogi i bez Lewicy nie byłoby rządu Donalda Tuska. I słaby wynik Trzeciej Drogi i Lewicy w wyborach do europarlamentu pokazuje, że gdyby dzisiaj układano rząd po tych wyborach, to Prawo i Sprawiedliwość rządziłoby z Konfederacją, więc Donald Tusk musi wyciągnąć wnioski - stwierdził.

- Jedna lista nie daje zwycięstwa. Tylko rozproszenie i współpraca daje szansę na to, żeby Polska była państwem demokratycznym. Jeśli Donald Tusk chce doprowadzić do powrotu PiS do władzy, to oczywiście może kontynuować ten styl rządzenia, ale on, tak jak powiedziałem, prowadzi do upadku rządu Donalda Tuska - dodał.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24