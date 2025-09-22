Logo strona główna
Polska

Kaczyński o decyzji Dudy. "To był potężny cios"

Politycy uczestniczyli w mszy żałobnej po śmierci majora Bogusława Nizieńskiego.
Kaczyński o wetach prezydenta Dudy z 2017 roku: to był potężny cios
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że jego partii nie udało się w przeszłości przeprowadzić planowanych reform w państwie ze względu na weta prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 roku. Jak powiedział prezes PiS, był to "potężny cios".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Łodzi mówił o latach 2015-2023, kiedy jego partia sprawowała w Polsce władzę. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego formacja planowała przeprowadzić reformę "ośmiu polityk".

Kaczyński o decyzji Dudy. "Ku naszemu zaskoczeniu"

Prezes PiS stwierdził, że dziewiątej "nie udało się przeprowadzić". - To jest polityka przebudowy państwa. Ona się załamała, bo trzeba by ją było zacząć od przebudowy sądownictwa, a to się nie udało - skwitował.

- Trzeba jasno powiedzieć: nie udało się, dlatego że prezydent (Andrzej) Duda podstawową ustawę prowadzącą do tej zmiany, ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami, zawetował. To był potężny cios - stwierdził Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w Łodzi
Jarosław Kaczyński w Łodzi
Źródło: Marian Zubrzycki/PAP

Według prezesa PiS w Polsce konstrukcja ustrojowa jest taka, że "w gruncie rzeczy żadnych reform bez reformy sądownictwa przeprowadzić się nie da". - Bo wszystkie mogą być przez sądy natychmiast zakwestionowane - przekonywał.

Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport

Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport

Wrzosek o zarzutach dla Kaczyńskiego. "Śledztwo już powinno dojrzeć"

Wrzosek o zarzutach dla Kaczyńskiego. "Śledztwo już powinno dojrzeć"

Weta prezydenta Dudy sprzed ośmiu lat

W lipcu 2017 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetował dwie z trzech przedstawionych mu ustaw zmieniających sądownictwo w Polsce. Zawetowane ustawy zakładały zmiany w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Jedna z ustaw przewidywała m.in. utworzenie nowych izb w SN, zmianę trybu powoływania sędziów do SN oraz możliwość przeniesienia wszystkich ówczesnych sędziów SN w stan spoczynku. Andrzej Duda argumentował wtedy, że "nie ma u nas tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego".

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Jarosław KaczyńskiAndrzej DudaPrawo i Sprawiedliwość
