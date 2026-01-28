Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS potwierdził

Jarosław Kaczyński
Zalewska: Kaczyński zakochał się w Bocheńskim
Źródło: TVN24+
Jarosław Kaczyński jest w szpitalu. Jak informuje rzecznik partii Rafał Bochenek, prezes PiS ma tam spędzić "kilka dni" w związku z infekcją.

Jako pierwsze o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego informowało w środę Radio Wnet. Informację tę potwierdził później w rozmowie z "Faktem" rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Zapewnił on jednak, że stan zdrowia prezesa PiS nie zagraża jego życiu. Bochenek dodał, że Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali z powodu infekcji i spędzi w nim "kilka dni".

W niedzielę 25 stycznia prezes PiS odbywał spotkania z sympatykami w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie. Następnego dnia brał udział w konferencji PiS na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu na Mazowszu. - Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - oceniła osoba z otoczenia prezesa Kaczyńskiego w rozmowie z "Faktem".

OGLĄDAJ: "Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"
Karol Nawrocki

"Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: tvn24.pl, Fakt

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Kulisy spotkania u Nawrockiego. "Sikorski się nie może zgodzić"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa
pap_20251119_2RB (1)
Melania Trump odniosła się do wydarzeń w Minneapolis 
Anna Zaleska
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Na Grochowskiej zginął 6-latek, zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
WARSZAWA
Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie
Zadał cios nożem i podpalił mieszkanie. Ludzie musieli uciekać z kamienicy
Łódź
Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
Była pierwsza dama skazana 12 dni po mężu
Maciej Wacławik
Ktoś ukradł elementy defibrylatora
Ktoś ukradł baterie z defibrylatora. Ratownik nie mógł pomóc księdzu, który zasłabł podczas mszy
Białystok
Oblodzenie
Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym
METEO
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe ok. 2016 roku)
Sobolewo, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło
Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek
Łódź
Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h
320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Policja szuka świadków
Katowice
Zatrzymany 19-latek
Awantura na studniówce. Pijany 19‑latek pogryzł ochroniarzy
Wrocław
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
BIZNES
HOŁOWNIA
"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczPatryk MichalskiArleta Zalewska
Ilhan Omar
Trump nazwał ją "śmieciem", teraz została fizycznie zaatakowana
Świat
Grozi mu do ośmiu lat więzienia
Miała wyrzucić z balkonu pieniądze. Spakowała książki. 81-latka przechytrzyła oszusta
Lublin
Nie żyje kobieta, dzieci trafiły do szpitala
Czołowe zderzenie z tirem. Matka i czteroletnia córka nie żyją
Poznań
Pracownik Amazon
Błąd w e-mailu zdradził kolejną falę zwolnień
BIZNES
Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których się mówi
Ukraińcy sprzedają na aukcjach "polskie agregaty"? Nie te, o których myślicie
Michał Istel
imageTitle
Obrońca tytułu pewnym krokiem awansował do półfinału Australian Open
Najnowsze
Studniówka (zdjęcie ilustracyjne)
Zebrała pieniądze na studniówkę, ale nie przekazała ich do właściciela lokalu
Łódź
shutterstock_2353934479_1
Tak obniżysz ryzyko przedwczesnej śmierci. Wystarczy pięć minut dziennie
Anna Bielecka
Targówek
Zwłoki dwóch osób w domu, szturm i zatrzymanie mężczyzny. Policja: mamy do czynienia z zabójstwem
WARSZAWA
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Putina zawisło w Białym Domu
Maciej Wacławik
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
BIZNES
Wzburzone morze. Malta
Odnaleziono ciało 13-letniej Polki na Malcie
Świat
Poszukiwany listem gończym Marcin Turczyński pseudonim "Turek"
Skazany za pedofilię "Turek" poszukiwany listem gończym. Był szefem Zatoki Sztuki
Trójmiasto
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
WARSZAWA
dzieci telefon media społecznościowe
"Jesteśmy w dramatycznej sytuacji". Ministra: trzeba działać
Polska
Tobiasz Bocheński i Jarosław Kaczyński
Kaczyński "się w nim absolutnie zakochał". To "nowy synek" prezesa PiS
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica