Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS potwierdził

Jako pierwsze o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego informowało w środę Radio Wnet. Informację tę potwierdził później w rozmowie z "Faktem" rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Zapewnił on jednak, że stan zdrowia prezesa PiS nie zagraża jego życiu. Bochenek dodał, że Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali z powodu infekcji i spędzi w nim "kilka dni".

W niedzielę 25 stycznia prezes PiS odbywał spotkania z sympatykami w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie. Następnego dnia brał udział w konferencji PiS na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu na Mazowszu. - Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - oceniła osoba z otoczenia prezesa Kaczyńskiego w rozmowie z "Faktem".

