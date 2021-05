Spotkanie Kaczyńskiego z liderami partii z Włoch i Hiszpanii. "Wszystkim zależy na tym, żeby mieć większą rolę w PE"

Mueller: jest czymś pożądanym, aby w ramach Parlamentu Europejskiego powstała taka grupa

W sobotę o to spotkanie pytany był rzecznik rządu Piotr Mueller. Mówił, że "przede wszystkim w Parlamencie Europejskim liczą się te ugrupowania, które są większe, tak jak w każdym parlamencie narodowym". - W związku z tym jest czymś pożądanym, aby w ramach Parlamentu Europejskiego powstała grupa, która należy do grupy eurorealistów, bo tak należy to nazywać - stwierdził.