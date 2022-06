W funkcji Kaczyńskiego "jeżeli było bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo interesów partii rządzącej"

"Widzimy, kto rządzi"

Poncyljusz: jeżeli było bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo interesów partii rządzącej

Według Poncyljusza Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, aby "upilnować bulterierów, którzy gryźli się pod dywanem". Słowa te były nawiązaniem do Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry.

- W pewnym sensie poniósł porażkę, aczkolwiek możliwe, że przez te ileś miesięcy zorientował się, kto ile kłamie. To znaczy ile kłamie Zbigniew Ziobro, opowiadając o Mateuszu Morawieckim, a ile kłamie Mateusz Morawiecki, opowiadając o Zbigniewie Ziobrze - ocenił. - Miejmy świadomość, że od samego początku ta funkcja do spraw bezpieczeństwa była picem na wodę, a jeżeli było to bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo interesów partii rządzącej i tych frakcji, które między sobą się okładają - mówił dalej.