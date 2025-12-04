Kaczyński o utajnieniu posiedzenia. "Jeżeli są jakieś poważne sprawy, to trzeba"

Kaczyński: jeżeli są jakieś poważne sprawy, (...)to oczywiście trzeba utajnić tę część posiedzenia Sejmu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zwróciłem się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu posiedzenia Sejmu w piątek - przekazał w czwartek premier Donald Tusk. Jak dodał, przedstawi pilną informację w sprawie bezpieczeństwa państwa.

- Ja nie mogę się do tego odnieść, bo nie wiem, co w tej informacji będzie. Jeżeli są jakieś poważne sprawy, ale ja nie mam tutaj takiego rozeznania jak premier, z tego powodu, że nie mam dostępu do informacji tajnych, to oczywiście trzeba utajnić tę część posiedzenia Sejmu i przekazać tę informację - powiedział Kaczyński pytany o sprawę, dodając, że "w tym sensie byłoby to dobre".

Jednak, w jego ocenie, zazwyczaj w wystąpieniach premiera brakuje merytoryki, a zamiast tego jest "brutalny atak i całkowicie bezpodstawny, a często przy tym też skrajnie niegrzeczny" wobec obecnej opozycji. Jak dodał, "świadczy to o braku kultury Koalicji Obywatelskiej, bo kulturowo bardziej dojrzałe formacje potrafią formułować nawet bardzo ostre ataki innym językiem, w inny sposób, przy innym poziomie emocji".

Nieoficjalnie: chodzi o kryptowaluty i Rosję

O utajnieniu punktu posiedzenia premier poinformował w mediach społecznościowych. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma to dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD