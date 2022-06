Sikorski o reparacjach wojennych: miały wesprzeć polskie finanse, a zdaje się, że będą nas kosztować

Słowa Jarosława Kaczyńskiego o konieczności wypłacenia Polsce przez Niemcy reparacji wojennych to "szczucie na naszego najważniejszego sojusznika w Unii Europejskiej" - ocenił w "Kropce nad i" eurodeputowany PO, były szef MSZ Radosław Sikorski. Zauważył, że rząd PRL zrzekł się reparacji wojennych od Niemiec, przez co "od strony prawnej sprawa nie wygląda dla nas dobrze".

Sikorski o reparacjach: to szczucie na najważniejszego sojusznika w UE

Dopytywany o to, czy jego zdaniem Niemcy powinny zapłacić Polsce reparacje, Sikorski powiedział, że "mogą i powinni, ale nie dadzą, bo niestety rząd PRL zrzekł się reparacji wobec Niemiec, oczywiście pod sowieckim naciskiem". - To jest część ceny, jaką płacimy za komunizm. Od strony prawnej sprawa nie wygląda dla nas dobrze, a wręcz beznadziejnie - dodał.

Sikorski: Niemcy robią to, czego domagaliśmy się od lat

Prezes Kaczyński odniósł się również do zapowiedzi Berlina dotyczącej zwiększenia wydatków na zbrojenia. - Czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam, to ja nie wiem - dodał. W podobnym tonie wzmocnienie niemieckiej armii komentował również poseł PiS Marek Suski.

- To jest typowy wykwit tych paranoicznych umysłów - powiedział, zwracając uwagę, że o większe finansowanie niemieckiej armii "szczególnie dobitnie walczył prezydent Trump, ich bohater polityczny". - Niemcy właśnie to robią. Robią to, czego się od nich domagaliśmy prze wiele lat. Za to spotykają ich takie komentarze - ocenił.