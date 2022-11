Janusz Onyszkiewicz o okresie internowania. Wspomnienia na kanwie książki Andrzeja Zarębskiego

"Powiedzmy wyraźnie, nie wiem jak to się skończy" - zacytował fragment książki Andrzeja Zarębskiego prowadzący program i zapytał Janusza Onyszkiewicza, czy również w jego wspomnieniach niepewność była główną emocją towarzyszącą internowaniu. - Tak, przede wszystkim tym, co było dla nas w pierwszych dniach niesłychanie stresujące, to niepewność, co w ogóle będzie. Taka świadomość, że jesteśmy w sytuacji, kiedy nie mamy wpływu na to, co się na zewnątrz dzieje, a dzieją się rzeczy o fundamentalnym i historycznym znaczeniu - odpowiedział.