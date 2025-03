Jaki powinien być prezydent? Tusk komentuje z "osobistą satysfakcją"

Jaki powinien być prezydent?

Drugi pod względem tych czterech cech okazał się kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia . Za uczciwego uznało go 44 proc. ankietowanych, taki sam odsetek respondentów określił go jako odpowiedzialnego. W kategoriach mądry i patriota Hołownia zdobył zaś odpowiednio 41 i 38 proc. wskazań. Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, którego w kategoriach uczciwy, odpowiedzialny, mądry i patriota widzi kolejno 37, 41, 33 i 30 proc. ankietowanych.

Tusk o "mądrości" Nawrockiego

Premier przyznał, że postanowił się nimi podzielić m.in. ze względu na "osobistą satysfakcję". Szczególną uwagę poświęcił on jednej części badania. - Były pytania o to, który z kandydatów jest patriotą. Pan Nawrocki został wskazany jako patriota przez 26 procent respondentów. Najmniej z całej stawki tych głównych kandydatów. Rafał Trzaskowski 42 procent - mówił Tusk. Premier pominął przy tym wynik Magdaleny Biejat, którą mianem patriotki określiło 24 proc. ankietowanych.

Kontynuując wypowiedź, Tusk odniósł się też do wyniku kandydata PiS w kategorii "mądry". Za takiego uznało go 28 proc. uczestników sondażu dla "Rz". - To już całkiem niezły wynik, te 28 procent. W przypadku Trzaskowskiego to jest 47 procent - mówił premier, nie kryjąc satysfakcji z przytaczanych danych.