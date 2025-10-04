"Obrazić też trzeba umieć", "nie mogę się powstrzymać". Tak zaczynał w Sejmie Hołownia

Początki Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu Źródło: TVN24

Szymon Hołownia w listopadzie przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną jego miejsce zajmie lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Hołownia ma objąć funkcję wicemarszałka.

Hołownia marszałkiem Sejmu został 13 listopada 2023 roku. W początkach jego kadencji obrady izby cieszyły się rekordową oglądalnością, a sam marszałek zdobył rozgłos dzięki swoim ripostom i wypowiedziom. Przypominamy, jak wyglądały początki Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu.

Początki Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu Źródło: TVN24

Hołownia - poprzednio znany jako prezenter telewizyjny i publicysta religijny - zapowiedział swój akces do polityki i start w wyborach prezydenckich w 2019 roku. W wyborach prezydenckich w 2020 roku uzyskał 13 procent poparcia. W 2023 roku powstało ugrupowanie Polska 2050, które najpierw zdobyło przyczółki parlamentarne, skłaniając do transferów kilku posłów Koalicji Obywatelskiej, a następnie w 2023 roku zawarło sojusz z PSL, by jako Trzecia Droga osiągnąć przyzwoity wynik w wyborach 15 października 2023 roku (14,4 procent głosów).

Niedawno Hołownia zapowiedział, że na początku przyszłego roku przestanie być przewodniczącym Polski 2050. Obecnie bierze udział w naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

