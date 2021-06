Czeka na decyzję Senatu, został wiceszefem IPN

Sejm wybrał Nawrockiego na szefa IPN

Nawrocki został już w piątek powołany w Sejmie - głosami PiS i Konfederacji - na nowego prezesa IPN. Poparło go też trzech posłów PSL. By zająć stanowisko, musi jeszcze uzyskać zgodę Senatu. Jeżeli izba ta nie zaakceptuje decyzji Sejmu, Kolegium IPN będzie musiało przeprowadzić kolejny konkurs na prezesa. Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu i jeżeli do tego czasu parlament nie powoła jego następcy, to Szarek będzie pełnił funkcję p.o. prezesa IPN.