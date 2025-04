Rusza kampania #CzystyPrzekaz Źródło: mat. prasowe

Umiejętność weryfikacji faktów staje się nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna - przekonują organizatorzy kampanii społeczno-edukacyjnej pod hasłem #CzystyPrzekaz. Jej cel to edukowanie i pokazanie, w jaki sposób chronić siebie i innych w świecie pełnym fałszywych informacji.

Kluczowe fakty: Kampania ma pomóc m.in. w odróżnianiu prawdy od fałszu w internecie.

Akcja widoczna będzie w mediach, obejmie również szkoły.

Magda Gessler, Mikołaj Roznerski i Szymon Marciniak w ramach kampanii pokazują, jak nie wpaść w pułapkę fałszywych informacji.

- Dezinformacja to nie tylko fake newsy. To w obecnych czasach realne zagrożenie - mówi Maia Mazurkiewicz, prezeska Fundacji PZU organizującej kampanię. Potwierdzają to wyniki raportu "Dezinformacja oczami Polaków 2024". Według nich 81 proc. badanych uważa, że w ciągu ostatniej dekady skala rozpowszechnianej w internecie dezinformacji wzrosła. Aż 9 na 10 osób udostępniło dalej przynajmniej jedną z badanych fałszywych informacji.

Jak wskazuje organizator kampanii, mimo rosnącej świadomości zjawiska, zaledwie połowa badanych czuje się w internecie bezpiecznie. Dezinformacja może służyć dziś do manipulowania opinią społeczną czy wywołania paniki. Może też wpływać na podważanie zaufania do instytucji, wywoływanie chaosu czy promowanie określonych zachowań. Dlatego niezwykle istotne jest edukowanie społeczeństwa i pokazywanie, że z dezinformacją możemy realnie walczyć.

Akcja #CzystyPrzekaz - cel

- W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu informacyjnego umiejętność weryfikacji faktów staje się nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna. Postaw na czysty przekaz, czyli wolny od manipulacji i zewnętrznych wpływów - do tego zachęcamy w kampanii społeczno-edukacyjnej, która jest naszą odpowiedzią na dezinformację. Fundacja PZU wraz z licznymi organizacjami i mediami stara się uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. Chcemy też wyposażać Polki i Polaków w konkretne narzędzia i umiejętności pozwalające samodzielnie weryfikować informacje znalezione w internecie - opisuje Maia Mazurkiewicz.

Szymon Marciniak w kampanii społeczno-edukacyjnej #CzystyPrzekaz Źródło: mat. prasowe

Jak weryfikować źródła?

Kampania "Czysty przekaz" ma na celu edukowanie i pokazanie, w jaki sposób chronić siebie i innych w świecie pełnym fałszywych informacji. Na stronie kampanii, stworzonej we współpracy z organizacjami społecznymi specjalizującymi się w tej tematyce, Fundacja pokazuje, jak filtrować informacje i weryfikować źródła. Daje też dostęp do bardzo prostych, praktycznych narzędzi, które może wykorzystać każdy z nas - również rodzic czy nauczyciel. Pokazuje także, jak ważną rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji odgrywa świadomości własnych emocji.

Do kampanii dołączyli Magda Gessler, Szymon Marciniak oraz Mikołaj Roznerski. W spocie telewizyjnym ambasadorzy kampanii pokazują, że choć w swojej pracy stawiają na autentyczność - w przepisach kulinarnych, decyzjach na boisku, grze aktorskiej - to w internecie rozróżnienie prawdy od fałszu bywa dużo trudniejsze. Pomaga w tym filtrowanie informacji, sprawdzanie źródeł oraz ostrożność w udostępnianiu treści.

Magda Gessler w kampanii społeczno-edukacyjnej #CzystyPrzekaz Źródło: mat. prasowe

Na początku kampania będzie widoczna w mediach, w kolejnych etapach "Czysty przekaz" pojawi się także w szkołach, ponieważ dziś dzieci i młodzież stykają się z dezinformacją bardzo wcześnie. Kampania będzie także obecna na letnich wydarzeniach artystycznych w całej Polsce.

Kampania "Czysty przekaz" powstała z inicjatywy Fundacji PZU. Wśród jej patronów medialnych są: Grupa Agora, tygodnik "Polityka", Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery oraz Wirtualna Polska.