"Informacja o zarzutach" dla Morawieckiego, Błaszczaka i Ardanowskiego. Pismo w Sejmie

Odtajnienie planów wojskowych "Warta". Kto jeszcze otrzymał akt oskarżenia oprócz Błaszczaka?

Prokurator ma obowiązek powiadomienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o prowadzeniu postępowania karnego przeciwko członkowi rady ministrów - podała PK.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu RP informacje dotyczące przedstawienia byłym członkom Rady Ministrów — Mateuszowi M., Mariuszowi B. i Krzysztofowi A. — zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) December 4, 2025 Rozwiń Źródło: https://x.com/pk_gov_pl/status/1996516878819213676?s=48

Jak stanowi komunikat prokuratury, zarzuty mają związek z zajmowanymi przez Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego stanowiskami.

Oto zarzuty dla Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka i Krzysztofa Ardanowskiego

Jak przekazała prokuratura Krajowa, Morawiecki, uzyskał status podejrzanego w następstwie przedstawienia mu zarzutu nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz z art. 18 § 2 Kk (podżeganie) w związku z ustawą o ochronie danych osobowych. Ma to związek z zajmowaniem stanowiska premiera.

Błaszczak uzyskał status podejrzanego po przedstawieniu mu zarzutu nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego w związku z ujawnianiem lub wykorzystaniem informacji niejawnych, gdy był ministrem obrony narodowej. Obecnie Błaszczak ma w tej sprawie status oskarżonego.

Ardanowski uzyskał status podejrzanego w następstwie przedstawienia mu zarzutu nadużycia uprawnień funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ma to związek z zajmowanym przez niego niegdyś stanowiskiem ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

"Przedstawienie wskazanym osobom, korzystającym z ochrony immunitetowej, zarzutów popełnienia przestępstw urzędniczych było możliwe po wyrażeniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej za czyny zabronione opisane we wnioskach prokuratora" - poinformowano.

Jak przypomniano, członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania.

Prokuratura poinformowała, że przekazanie informacji marszałkowi Sejmu może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy Morawiecki, Błaszczak i Ardanowski powinni stanąć przed Trybunałem Stanu.

