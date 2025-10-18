Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Incydent przed siedzibą Platformy Obywatelskiej. Komentarze polityków

Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej
Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
W stronę drzwi siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie rzucono koktajlem Mołotowa. Świadek zdarzenia, mówi, że mężczyzn było dwóch - jeden miał rozbić butelkę przed drzwiami, drugi zaś podpalić rozlany płyn. Obaj uciekli, ale policja zapewnia, że sprawcy ataku nie zostaną bezkarni. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nadpalone drzwi, plama rozlanej substancji i odłamki szklanej butelki. To pozostałości po popołudniowym wydarzeniu przed siedzibą Platformy Obywatelskiej.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- Dosłownie kilkanaście minut temu przechodziłem obok i zauważyłem zamieszanie, dwóch sprawców posłużyło się koktajlem mołotowa wypełnionym łatwopalną substancją - relacjonuje Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.

Według świadka po godzinie 15 jeden mężczyzna miał rozbić butelkę przed drzwiami, drugi zaś podpalić rozlany płyn. - Jak podpalał to podbiegłem do niego od tyłu i go popchnąłem. On upadł. Wpadł w furię. Zaczął do mnie krzyczeć" j***y platformersie" - mówił świadek zdarzenia. - Ja się oddaliłem, bo zaczął do mnie biec. Jeszcze podniósł jakieś szkło i chciał we mnie rzucić, ale chyba nie trafił - dodał.

Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej
Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej
Źródło: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Tusk: potępienia Bąkiewicza nie było, były zachwyty

- Z moich informacji wynika, że typ był dosyć agresywny i był motywowany politycznie. Ja nie chcę się koncentrować na tym konkretnym zdarzeniu. Ono raczej ilustruje pewien problem, to znaczy narastanie przemocy słownej - mówi Donald Tusk.

Premier zwraca uwagę na jedną z wypowiedzi Roberta Bąkiewicza. - Przysłuchajcie się: "weźcie kosy, miecze i różańce, napalm, wyrwijcie chwasty". Jeżeli tacy goście, a oni w tej chwili dostają głosy od Kaczyńskiego, będą decydowali o postępowaniu istotnych sił politycznych, to naprawdę będziemy mieli przemoc - ostrzega.

Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"

"W sprawie ataku na siedzibę PO w Warszawie. Policja działa. Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Po obrzydliwych słowach Bąkiewicza apelowaliśmy do władz PiS o potępienie tej mowy nienawiści. Potępienia nie było, były zachwyty" - napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Posłowie szybko odgrodzili miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu policji. Funkcjonariusze zbierają nagrania monitoringu, przesłuchują świadków.

Komentarze polityków po ataku na biuro Platformy Obywatelskiej

- Chciałabym uspokoić, że najprawdopodobniej doszło tutaj do chuligańskiego wybryku, ale już w kontekście powodu tego incydentu, zostawmy te ustalenia działaniom służb mundurowych - mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

- Dzięki Bogu nie było tutaj nas polityków pod tymi drzwiami, jak ten koktajl Mołotowa poleciał. Moje wielkie nadzieje, że ci mężczyźni zostaną jak najszybciej ujęci - stwierdza Witold Zembaczyński.

Z kolei Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że "dobrze, że nic nikomu się nie stało". - Tutaj mamy słynną kawiarnię - dodaje. Znajduje się ona w tym samym budynku, co Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej - oddalona niecałe sto metrów od najbliższego budynku Sejmu.

Politycy PiS, PO i Konfederacji apelują po incydencie w Warszawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Politycy PiS, PO i Konfederacji apelują po incydencie w Warszawie

- Zwrócę uwagę, że biuro po jest w budynku, który stoi praktycznie naprzeciwko budynku Kancelarii Prezydenta, które są połączone z budynkami PKW, które sąsiadują z budynkami Kancelarii Sejmu - wskazuje Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Politycy, niezależnie od strony politycznego sporu, incydent potępiają. - Dobrze, że szybko pojawili się policjanci. Mam nadzieję, że winny tego okropnego czynu zostanie bardzo szybko złapany i skazany, i poniesie konsekwencje - stwierdza Grzegorz Puda z Prawa i Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Platforma ObywatelskaPolska i ŚwiatPolicja
Czytaj także:
Izrael Hamas
Hamas przekazał Izraelowi ciało kolejnego zakładnika
imageTitle
Polityczna burza o mecz. Rząd "nie będzie tolerował antysemityzmu"
EUROSPORT
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
imageTitle
Przedostatni przystanek LGP. O której dziś skoki w Hinzenbach?
EUROSPORT
imageTitle
Rollercoaster, sześć goli i niespodzianka w meczu PSG
EUROSPORT
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
METEO
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
imageTitle
Legenda hokeja bije rekordy. 53 lata i nadal nie ma dość
EUROSPORT
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
METEO
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Media: Zełenski wraca z Waszyngtonu z pustymi rękami     
Trump, Zełenski
Incydent przed siedzibą PO, Trump przyjął Zełenskiego, wypadek polskiego autokaru w Austrii
warto wiedzieć
Donald Trump
Trump: Spotkanie z Zełenskim serdeczne. Kwestie granic wyznaczyły już wojna i wnętrzności
Wołodymyr Zełeński
Zełenski o tym, czego z Trumpem "postanowili nie nagłaśniać"
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
BIZNES
Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
imageTitle
Skład Polaków na zawody w Hinzenbach
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
BIZNES
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
WARSZAWA
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
BIZNES
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
BIZNES
Wołodymyr Zełeński
Trump pyta Zełenskiego o tunel. Rozbrajająco szczera odpowiedź
imageTitle
Podium Polaka w cieniu tragedii. Śmierć na Rajdzie Maroka
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów w Lublinie. Czerwona kartka zmieniła losy meczu
EUROSPORT
Karoline Leavitt wdała się w sprzeczkę z dziennikarzem AP podczas briefingu prasowego
Zapytał o Budapeszt. Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
METEO
Książę Andrzej
Oświadczenie księcia Andrzeja
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
BIZNES
imageTitle
Kto obok Świątek? Skład Polski na Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica