Incydent w czasie przesłuchania Ziobry. "Panowie postanowili zrobić cyrk"

Baner z wizerunkiem posła KO Romana Giertycha i cytatem "po prostu lepiej nie dotykać sprawy Polnordu" kilkukrotnie został zawieszony na stole, za którym siedzieli członkowie komisji ds. Pegasusa. Poseł PiS Sebastian Łukaszewicz poinformował o tym we wpisie na X.

"Podczas pseudokomisji #pegasus powiesiłem przed jej członkami kartki z cytatem jednego z nich, który wcześniej przyznał, że Giertycha lepiej nie wzywać na świadka, bo sprawy Polnordu lepiej nie dotykać" - napisał.

Podczas pseudokomisji #pegasus powiesiłem przed jej członkami kartki z cytatem jednego z nich, który wcześniej przyznał, że Giertycha lepiej nie wzywać na świadka, bo sprawy Polnordu lepiej nie dotykać.



Czy tego chcieli, czy nie – musieli dziś tej afery dotknąć, bo @ZiobroPL… pic.twitter.com/zDm7zBKFdp — 🇵🇱Sebastian Łukaszewicz #Nawrocki2025 (@S_Lukaszewicz) September 29, 2025 Rozwiń

Roman Giertych, wedle poniedziałkowych zeznań Zbigniewa Ziobry, miał być jedną z osób inwigilowanych Pegasusem. Ziobro utrzymuje, że komisja działa bezprawnie.

Plakat z Giertychem zrywali kolejno: poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik, poseł KO Patryk Jaskulski, a także posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska (KO).

- Widzę, że panowie postanowili ponownie zrobić cyrk. Rozumiem, że jest to taka metoda, pan się cieszy. Publiczność na nas patrzy - zwróciła uwagę przy jednym z incydentów przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

Po tych słowach kartka pojawiła się raz jeszcze, na co zareagował kolejny członek komisji Tomasz Trela (Lewica).

- Tu jakiś banerowiec się pojawił - stwierdził Trela. - Prosiłbym, aby pan mi nie przeszkadzał i pana koledzy nie plakatowali w trakcie posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa - skarcił posła PiS.

