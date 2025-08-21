Logo strona główna
Polska

Ma rozpatrywać sprawę Manowskiej. Prokuratura zgłasza "uzasadnioną wątpliwość"

|
Małgorzata Manowska
Sprawa Manowskiej. Pięciu sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek w sprawie zwołania pełnego składu
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa chce wyłączenia neosędziego, który ma rozpatrywać sprawę immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Wniosek trafił do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, która rozstrzyga sprawy immunitetowe. Zdaniem prokuratury istnieje wątpliwość co do bezstronności sędziego sprawozdawcy Marka Motuka.
Kluczowe fakty:
  • Marek Motuk to sędzia, który w lutym tego roku nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędziemu Jakubowi Iwańcowi, jednemu z uczestników afery hejterskiej.
  • Zdaniem prokuratury Motuka są obawy co do jego bezstronności.
  • Proces uchylenia immunitetu Manowskiej odbywa się równolegle przed Trybunałem Stanu. Tam już wyznaczono datę rozprawy.

O uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej w połowie lipca zawnioskowała Prokuratura Krajowa, chcąc postawić pierwszej prezes Sądu Najwyższego trzy zarzuty karne.

W związku z tym, że Manowska jest też przewodniczącą Trybunału Stanu, procedura uchylenia immunitetu odbywa się przed dwoma instytucjami. Termin rozprawy przed Trybunałem Stanu został już wyznaczony na 3 września.

Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, sprawę rozpatruje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec lipca do sprawy przydzielony został sędzia sprawozdawca - Marek Motuk. To jednak neosędzia, dlatego Prokuratura Krajowa chce jego wyłączenia.

Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"

Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"

Trybunał Stanu zajmie się immunitetem Manowskiej. Jest termin

Trybunał Stanu zajmie się immunitetem Manowskiej. Jest termin

Jak informuje rzecznik PK, prokurator Przemysław Nowak, stosowny wniosek został wysłany do Sądu Najwyższego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu prokurator argumentuje, że skład sądu z udziałem Marka Motuka "nie stanowi sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w niniejszej sprawie". Wniosek wpłynął już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Teraz jej prezes, sędzia Wiesław Kozielewicz, będzie musiał wyznaczyć sędziego, także z tej izby, który rozpozna wniosek o wyłączenie.

Trybunał Stanu dla Manowskiej. Wniosek pięciu sędziów
Trybunał Stanu dla Manowskiej. Wniosek pięciu sędziów

Kim jest Marek Motuk?

Marek Motuk to neosedzia z Izby Karnej SN powołany przez prezydenta na wniosek neo-KRS, a później wybrany przez Andrzeja Dudę do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. To on w lutym tego roku nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędziemu Jakubowi Iwańcowi, jednemu z uczestników afery hejterskiej. Przy tej sprawie prokuratura również wnioskowała o jego wyłączenie, ale wniosek odrzucił inny neosędzia.

Kto tym razem będzie rozpatrywał wniosek o wyłączenie, dowiemy się najpewniej w przyszłym tygodniu. Cały proces opóźni jednak sprawę uchylenia immunitetu Manowskiej w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Zwłaszcza że wyznaczenie sędziego sprawozdawcy to dopiero pierwszy etap, bo izba rozpoznaje sprawę o uchylenie immunitetu pierwszej prezes w składzie trzyosobowym, a niewykluczone, że i wobec pozostałych sędziów któraś ze stron będzie miała wątpliwości.

Trzy zarzuty, jakie chcą przedstawić Manowskiej

Bez uchylenia immunitetu zarówno przed Trybunałem Stanu jak i w Sądzie Najwyższym prokuratura niewiele zdziała.

Tymczasem śledczy chcą postawić Małgorzacie Manowskiej trzy zarzuty. Dotyczą one przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej złożyła jeszcze prokuratura pod kierownictwem byłego już prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

"Jasny sygnał, że nie ma w Polsce świętych krów"
"Jasny sygnał, że nie ma w Polsce świętych krów"

Autorka/Autor: Katarzyna Gozdawa-Litwińska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Małgorzata ManowskaSąd NajwyższySpór o Sąd NajwyższyWymiar sprawiedliwościProkuratura Krajowa
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica