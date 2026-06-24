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Grzegorz Wieczerzak zajął się rolnictwem. KOWR ocenia dług na 85 milionów

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Zrujnowane gospodarstwo rolne we wsi Grądki - dawny PGR. Od 2006 roku użytkowane przez spółkę Agro-Kwitajny
Zrujnowane gospodarstwo rolne we wsi Grądki - dawny PGR. Od 2006 roku użytkowane przez spółkę Agro-Kwitajny
Źródło zdj. gł.: Tomasz Słomczyński
Spółka kierowana przez Grzegorza Wieczerzaka dwa i pół roku temu miała zwrócić dwa tysiące hektarów państwowej ziemi rolnej. Nie zrobiła tego do dzisiaj. Jak to możliwe, że można bezprawnie zajmować państwową ziemię i ją uprawiać? Wystarczy na przykład pracować na polu pod osłoną nocy, bo wtedy urzędnicy mają wolne i nie ma komu wezwać policji.Artykuł dostępny w subskrypcji

To historia, która zaczęła się ponad 30 lat temu.

Jest 7 lutego 1994 roku. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Agro-Rolimpex" podpisuje umowę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i rozpoczyna dzierżawę popegieerowskich państwowych gruntów rolnych w gminach Godkowo i Pasłęk pod Elblągiem.

Grzegorz Wieczerzak ma wówczas 28 lat i robi karierę w polityce i biznesie. Wkrótce - w 1998 roku - zostanie prezesem PZU Życie S.A., a także wiceszefem małopolskich struktur Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W kolejnych latach będzie o nim bardzo głośno. Zostanie głównym oskarżonym w tak zwanej aferze PZU. Po raz pierwszy zostanie zatrzymany w 1998 roku, spędzi w areszcie w sumie dwa lata, osiem miesięcy i 14 dni. Będą się toczyć przeciwko niemu śledztwa, a potem procesy sądowe.

W żadnym z tych procesów nie zostanie skazany.

Tymczasem w 2006 roku Agro-Rolimpex zmienia nazwę na Agro-Kwitajny i zostaje wykupiona przez firmy związane z Grzegorzem Wieczerzakiem, który staje się w ten sposób wielkoobszarowym dzierżawcą państwowych nieruchomości rolnych.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Dlaczego państwo nie może odzyskać dwóch tysięcy hektarów ziemi od prywatnej spółki?
Jakie konsekwencje dla drobnych rolników ma przedłużający się spór o państwowe grunty?
Co mówią przepisy o ochronie posiadania i dlaczego utrudniają działania KOWR?
Jak rośnie zadłużenie Agro-Kwitajny i jakie są szanse na jego wyegzekwowanie?
Jakie mechanizmy zabezpieczeń stosuje KOWR wobec dużych dzierżawców ziemi rolnej?
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Tagi:
PolskaRolnictwoKOWRbiznesWarmińsko-Mazurskieprawo
Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
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