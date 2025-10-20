- Około godziny 19 w miejscowości Grodziszczko na autostradzie A2 na 137 kilometrze w kierunku Warszawy kierujący busem uderzył w stojący na skrajnej prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich. Następnie w wyniku uderzenia pojazd przemieścił się i doszło do uszkodzenia kolejnych trzech pojazdów wojskowych - przekazał aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
- W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby, kierujący busem oraz dwóch żołnierzy armii amerykańskiej. Osoby te zostały przewiezione do szpitala w celu wykonania badań. Na chwilę obecną ruch odbywa się jednym pasem - dodał asp. Kędziora.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Poznań