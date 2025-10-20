Logo strona główna
Polska

Wypadek na A2. Bus uderzył w pojazd amerykańskiej armii. Są ranni
Źródło: KW PSP w Poznaniu
Na autostradzie A2 w okolicy miejscowości Grodziszczko w Wielkopolsce bus uderzył w stojący po prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich. W wypadku zostały ranne trzy osoby: kierujący busem i dwóch żołnierzy armii USA.

- Około godziny 19 w miejscowości Grodziszczko na autostradzie A2 na 137 kilometrze w kierunku Warszawy kierujący busem uderzył w stojący na skrajnej prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich. Następnie w wyniku uderzenia pojazd przemieścił się i doszło do uszkodzenia kolejnych trzech pojazdów wojskowych - przekazał aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby, kierujący busem oraz dwóch żołnierzy armii amerykańskiej. Osoby te zostały przewiezione do szpitala w celu wykonania badań. Na chwilę obecną ruch odbywa się jednym pasem - dodał asp. Kędziora.

Źródło: KW PSP Poznań
Źródło: KW PSP Poznań
TAGI:
