- Około godziny 19 w miejscowości Grodziszczko na autostradzie A2 na 137 kilometrze w kierunku Warszawy kierujący busem uderzył w stojący na skrajnej prawej stronie drogi pojazd wojsk amerykańskich. Następnie w wyniku uderzenia pojazd przemieścił się i doszło do uszkodzenia kolejnych trzech pojazdów wojskowych - przekazał aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby, kierujący busem oraz dwóch żołnierzy armii amerykańskiej. Osoby te zostały przewiezione do szpitala w celu wykonania badań. Na chwilę obecną ruch odbywa się jednym pasem - dodał asp. Kędziora.

Wypadek na A2. Bus uderzył w pojazd wojsk amerykańskich, trzy osoby ranne

