Czterolatek nie żyje, kierowca uciekł i wciąż jest poszukiwany. Prokuratura zapowiada list gończy

Od tragicznego wypadku w Gorzowie Wielkopolskim wkrótce minie doba. Policjanci wciąż szukają kierowcy chevroleta, który - po zderzeniu z bmw - potrącił czteroletniego chłopca. Dziecko jechało z ojcem rowerem. Tuż przed wypadkiem piesi przystanęli przy pasach i to tam doszło do tragedii.

Gorzowscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielne popołudnie. Dramat rozegrał się na skrzyżowaniu ulic Armii Polskiej i 30 Stycznia. To tam zderzyły się dwa auta: chevrolet i bmw. W wyniku uderzenia chevrolet odbił się od bmw i potrącił czteroletniego chłopca, który wraz z ojcem i rowerem znajdował się na chodniku w pobliżu przejścia dla pieszych.

- Kierujący chevroletem nie zachował należytej ostrożności, na ten moment możemy powiedzieć, że umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego. Swoim zachowaniem doprowadzi do kolizji, w wyniku której doszło do śmierci czteroletniego dziecka – poinformował Łukasz Gospodarek, rzecznik gorzowskiej prokuratury okręgowej.

Czterolatka nie udało się uratować Lubuska policja

Szukają kierowcy

Tuż po wypadku Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji, informował, że kierowca chevroleta pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia. - Decyzją komendanta miejskiego został ogłoszony alarm dla wszystkich policjantów. Musimy jak najszybciej dotrzeć do tego kierowcy. Obecnie poszukują go policjanci ze wszystkich pionów gorzowskiej komendy oraz z oddziałów prewencji. Nie wykluczamy, że zbiegł, gdyż mógł prowadzić auto pod wpływem alkoholu bądź narkotyków - powiedział w niedzielę Maludy.

Policjanci poszukują kierowcy chevroleta. Jak dowiedział się reporter TVN24, funkcjonariusze znają dane osobowe mężczyzny. - Jeśli chodzi o poszukiwania tego mężczyzny, to policja jest na finalnym etapie stwierdzania i weryfikowania tożsamości tej osoby. Jak ten etap się zakończy, to zostaną postawione zarzuty, a mężczyzna będzie poszukiwany procesowo listem gończym. Najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze dzisiaj - przekazał prokurator Gospodarek.

Jaka kara grozi poszukiwanemu mężczyźnie? – W normalnym przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym ze skutkiem śmiertelnym, to grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności, ale ponieważ sprawca uciekł, to najniższa grożąca mu kara to dwa lata pozbawienia wolności, a najwyższa to 12 lat – dodał prokurator.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku Lubuska policja

Podczas briefingu dziennikarze dopytywali prokuratura, jak ustosunkuje się do doniesień medialnych, z których wynika, że mężczyzna po wypadku wsiadł do innego samochodu ze swoim nastoletnim synem i że to z nim ucieka. - Na ten moment nie mogę potwierdzić takich informacji. Są to dane wrażliwe dla prowadzonego śledztwa - skomentował prokurator.

Kierowca bmw nie przyczynił się do wypadku - podaje prokuratura

Gospodarek przekazał też, że - na tym etapie postępowania - nic nie wskazuje na to, że kierowca drugiego auta, czyli bmw, może usłyszeć jakieś zarzuty. - Zebrany materiał dowodowy nie zawiera informacji, które by wskazywały, że kierowca bmw w jakikolwiek sposób mógł się przyczynić do tego zdarzenia. Świadkowie zgodnie twierdzą, że prawidłowo poruszał się swoim pojazdem - powiedział rzecznik.

W miejscu tragedii mieszkańcy Gorzowa ustawiają znicze.

W miejscu, gdzie doszło do tragedii, mieszkańcy stawiają znicze Marcin Kaczmarek/TVN24

Okoliczności zdarzenia bada gorzowska policja TVN24

TRAGICZNY WYPADEK W CENTRUM GORZOWA WLKP. - NIE ŻYJE 4-LETNI CHŁOPCZYK



Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Armii Polskiej i 30 Stycznia. 4-latek został śmiertelnie potrącony przez kierowcę chevroleta. Ten zbiegł z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany przez policjantów. pic.twitter.com/4mcBToSVZ4 — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) October 10, 2021

Autor:aa/ tam

Źródło: TVN24, PAP