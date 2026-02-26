Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Generał Różański: zagrożenie ze strony Rosji jest realne i będzie się potęgowało

różański piasek
Gen. Różański: zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest realne i będzie się potęgowało
Wojna to nie jest tylko i wyłącznie zajęcie terenu. Dzisiaj oddziaływanie przez środki lotnicze, rakiety, systemy załogowe może dotknąć całej wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" generał Mirosław Różański, przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej, komentując słowa szefa Sztabu Generalnego o zagrożeniu, jakie dla NATO wciąż stanowi Rosja. Skomentował również rozpad swojej dawnej partii, Polski 2050.

Podczas środowej odprawy z udziałem prezydenta, kierownictwa MON i oficerów Sił Zbrojnych, szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła powiedział, że "nasze i sojusznicze dane wywiadowcze wskazują, że Federacja Rosyjska rozwija potencjał do wojny konwencjonalnej z NATO".

Generał Mirosław Różański ocenił w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że oceny gen. Kukuły "są trafione". - Powinniśmy mieć świadomość, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest realne i ono nawet się będzie potęgowało. To powinno być impulsem, aby politycy podejmowali racjonalne decyzje - skomentował były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Podkreślił, że mimo braku sukcesów na froncie, Rosja nadal nie przegrała wojny w Ukrainie i wyrządza zniszczenia. - Pamiętam swoje wypowiedzi jeszcze sprzed dwóch lat, gdzie bardzo optymistycznie patrzyłem na przebieg tej wojny, widziałem jej koniec. Natomiast się okazuje, że Rosja ma jednak aliantów, którzy wspierają ją na tyle, że zdolna jest jednak do uderzeń - mówił Różański.

Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni

BIZNES

- Proszę zwrócić uwagę, jaką destrukcję w Ukrainie te działania wojenne wprowadziły - powiedział. - Wojna to nie jest tylko i wyłącznie zajęcie terenu. Dzisiaj oddziaływanie przez środki lotnicze, rakiety, systemy załogowe może dotknąć całej Rzeczypospolitej, całej wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO -  podkreślił gen. Różański.

Rosyjski "target numer jeden"

Mówiąc o tym, jak potencjalny atak Rosji na państwa NATO mógłby wyglądać, Różański wyjaśnił, że strategia prowadzenia wojny w ostatnim czasie zmienia się. - Dzisiaj obserwujemy sytuację zmiany paradygmatu, jeżeli chodzi o prowadzenie działań wojennych. Mogą to nie być czołgi, mogą to nie być uderzenia w wykonaniu wojsk zmechanizowanych. To przestrzeń powietrzna i cyber jednak będzie dominowała - opisał. 

Sieć "koni trojańskich". Media: Rosja kupuje nieruchomości przy bazach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sieć "koni trojańskich". Media: Rosja kupuje nieruchomości przy bazach

Świat

Jak dodał, "my już doświadczaliśmy rakiet, które spadały koło Bydgoszczy, czy środki różnego rodzaju typu śmigłowce, które przekraczały naszą granicę". - Myślę, że ta przestrzeń będzie tą, która mogła być wykorzystana przez Rosjan - powiedział. 

- Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że polityka imperialna Rosji nie polega tylko i wyłącznie na zajmowaniu jakiegoś terenu. To destrukcja, która jest prowadzona w stosunku do państw Zachodu i chęć rozbicia sojuszu jest chyba targetem numer jeden - ocenił Różański. 

Ujawnić listę zakupów z SAFE? "Zalecam powściągliwość"

Gen. Różański odniósł się również do sporu politycznego wokół udziału Polski w programie SAFE. Jak podkreślił, jest "po lekturze" całego niejawnego dokumentu i "jest jego absolutnym zwolennikiem".

Jak mówił, pozwoli on Polsce na zwiększenie zdolności na trzech polach. - Po pierwsze będziemy posiadali  i zwiększymy swoje zdolności rozpoznania, nawet te satelitarne. Będziemy mieli bardziej sprawny system dowodzenia, bo on będzie niejawny (…). I w końcu zwiększy nasze zdolności rażenia - wymieniał.

"Nie czytałem", "to sprawa drugorzędna". Listy nie widzieli, spierają się o SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie czytałem", "to sprawa drugorzędna". Listy nie widzieli, spierają się o SAFE

Ewa Koziak

Gen. Różański podkreślił również, że nie jest zwolennikiem odtajnienia listy projektów, na które zostaną przeznaczone pieniądze z SAFE. Odtajnienia jej domagało się między innymi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie według informacji TVN24, mimo dostępu do utajnionej wersji, przeczytała ją do środowego południa jedynie część parlamentarzystów. We wtorek z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk komentował, że lista go "nie interesuje".

- Jeżeli będziemy komunikować Rosji, co kupimy, w jakiej ilości, to chyba nie będzie rozsądne i racjonalne. Także tym, którzy chcą tę listę upublicznić, a ba, nie przeczytali jej wcześniej, zalecam powściągliwość - skwitował Różański. 

Rozpad Polski 2050? "Nadrzędną rzeczą jest koalicja"

Jako były polityk Polski 2050, Różański zapytany został również o swoją ocenę przyczyn rozpadu partii. Jak mówił, złożyło się na to kilka czynników. 

Hołownia "jako pierwszy zdezerterował". "Zostawił nas, kiedy zaczęliśmy szorować po dnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia "jako pierwszy zdezerterował". "Zostawił nas, kiedy zaczęliśmy szorować po dnie"

"Kawa na ławę"

Mówił, że partia miała za sobą "pewne etapy, które niekoniecznie można zaliczyć do sukcesów". Wymienił wśród nich wybory samorządowe, do europarlamentu oraz "start Szymona Hołowni w prezydenckich wyborach". Jak stwierdził, to spowodowało, że "nastąpiły tam różne spojrzenia na kwestie tego stanu rzeczy". Do tego "doszły kwestie ambicji pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, dotyczące tego, że chciała też być wicepremierem".

Jednocześnie podkreślił, że mimo podziałów w partii kluczowe jest zachowanie jedności w rządzącej koalicji. - Nadrzędną dla mnie jest i pozostanie kwestia utrzymania koalicji 15 października - podkreślił gen. Różański. 

OGLĄDAJ: Rosja zaatakuje NATO? Różański: ocena szefa Sztabu Generalnego jest trafiona
różański piasek

Rosja zaatakuje NATO? Różański: ocena szefa Sztabu Generalnego jest trafiona

różański piasek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Zniszczenia w obwodzie zaporoskim po rosyjskim ataku
Rosyjski atak na Ukrainę. Drony i rakiety uderzyły w dniu rozmów z USA
Świat
Michał Dworczyk
PiS dokręca śrubę posłom. Dyscyplinarka za dobre słowo o SAFE
Patryk Michalski
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
BIZNES
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
METEO
Polsce grozi "scenariusz grecki"?
Polsce grozi "scenariusz grecki"? Przed czym ostrzegła Komisja Europejska
Michał Istel
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiany w rankingu zaufania. Radosław Sikorski goni Karola Nawrockiego
Polska
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
WARSZAWA
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
BIZNES
Exposé Radosława Sikorskiego
Exposé Sikorskiego. "Sytuacja jest poważna"
Polska
imageTitle
"Bezbronni, bez głowy". Klęska Borussii rodzi poważne konsekwencje
EUROSPORT
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Miał być projekt, będą założenia. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci nie w tym roku
Patryk Michalski
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
WARSZAWA
imageTitle
Zgotowali Borussii katastrofę. "Obroniliśmy włoski futbol"
EUROSPORT
Nad Polską największa anomalia
Zwrot w pogodzie. "Nad Polską anomalia będzie największa"
METEO
imageTitle
Bolid dachował. Moment wypadku nagrała kamera w środku
EUROSPORT
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
BIZNES
Remont kościoła paulinów
Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont
WARSZAWA
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
BIZNES
27 min
Węgry
Premiera"Ludzie przestali siedzieć cicho, widać, że chcą zmiany"
Radomir Czarnecki
Zniszczone domu po osunięciu się ziemi w mieście Juiz de Fora
"Widziałem ludzi uwięzionych w domach. Nic nie mogliśmy zrobić"
METEO
imageTitle
"Potężne" zderzenie i nerwowe oczekiwanie na murawie
Najnowsze
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Nieudany występ Linette. "Wpuściła" rywalkę do czołowej setki
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump "się odpalił" i obraża
Świat
Jarosław Kaczyński przed głosowaniem ws. nowego marszałka Sejmu
"Jest takim naszym ojcem. Trzeba mieć szacunek dla ojca"
Polska
Księżyc
Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
METEO
imageTitle
Mistrz mówi "stop". Nie dojdzie do wielkiego rewanżu
EUROSPORT
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates zabrał głos. "Nie zrobiłem, nie widziałem..."
Świat
Kubańska straż graniczna zaatakowała amerykańską motorówkę
Kuba ostrzelała amerykańską motorówkę. Nie żyją cztery osoby
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica